Ooredoo الجزائر تعزز حضورها الرقمي في قمة إفريقيا 2026

تشارك مؤسسة Ooredoo الجزائر في قمة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

في أفریقیا 2026 Summit Africa ICT، وھو حدث قاري مخصص للابتكار والتكنولوجیا. والذي تجرى فعالیاتھ من 21 إلى 23 أفریل 2026 بقصر المعارض سافاكس بالجزائر العاصمة.

برعایة رفیعة من عدة وزارات، على غرار وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

والنقل. وزارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وزارة اقتصاد المعرفة

والمؤسسات الناشئة. والمؤسسات المصغرة، شھد حفل الافتتاح حضور ممثلین

رسمیین. وفاعلین اقتصادیین رئیسیین، بالإضافة إلى المدیر العام لمؤسسة

Ooredoo الجزائر روني طعمة

بصفتھا شریكًا ملتزمًا لھذا الحدث الھام، تمیزت Ooredoo بحضورھا كراعٍ

وعارض. ومن خلال فضاء “Hub Business Ooredoo”. استعرضت

Ooredoo خبرتھا الواسعة حیث تكفل مستشارو المبیعات بتقدیم الشروحات

للزوار، وتقدیم تجربة تفاعلیة لحلولھا وابتكاراتھا المصممة خصیصًا للمؤسسات

كما ساھمت Ooredoo أیضًا في تعزیز دینامیة ھذا الحدث من خلال رعایة

منطقة التواصل (Networking Zone(، المصممة. لتشجیع التعاون وتسھیل

تبادل الخبرات بین المتخصصین.

وفي الیوم الأول، اختارت Ooredoo ھذا

الموعد المتمیز للإعلان رسمیًا عن إطلاق خدمتھا السحابیة الجدیدة، المصممة

لتلبیة تحدیات الشركات. مما یُمكّنھا من نشر وإدارة موارد تكنولوجیا المعلومات

الخاصة بھا بمرونة وكفاءة.

على ھامش مرسم الافتتاح، وقعت مؤسسة Ooredoo. شراكة مع التجمع الجزائري للناشطین في الرقمیات GAAN، مما یؤكد الرغبة. المشتركة في تسریع تطویر النظام الرقمي الوطني.