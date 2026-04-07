Ooredoo الجزائر تعزز روح التضامن بحملة للتبرع بالدم

جددت شركة Ooredoo الجزائر التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم، بمشاركة واسعة من عمالها. وذلك عبر مقراتها الرئيسية في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة. إذ عرفت العملية إقبالاً معتبراً من الموظفين الذين استجابوا بقوة لهذا العمل التضامني. في خطوة تعكس وعيهم بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح.

وأشرف على تأطير هذه الحملة طاقم طبي مختص، ضم طبيبة العمل بالشركة إلى جانب فريق من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي. وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للدم ومديرية الموارد البشرية. حيث جرت العملية في ظروف تنظيمية وصحية مثالية.

وعلى مدار السنوات الماضية، ساهمت مثل هذه المبادرات في جمع مئات أكياس الدم، ما مكّن من دعم آلاف المرضى عبر مختلف ولايات الوطن. ففي سنة 2025، نظمت الشركة ثلاث حملات مماثلة أسفرت عن جمع نحو 300 كيس دم، ساهمت في علاج قرابة 900 مريض وتعزيز مخزون بنوك الدم.

وفي سياق توجهها نحو الابتكار، اعتمدت Ooredoo نظام التسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ما ساهم في تسهيل مشاركة الموظفين وضمان تنظيم محكم وسلس للعملية.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo الجزائر مكانتها كفاعل اقتصادي مسؤول، يسعى إلى ترسيخ قيم التضامن. والتآزر داخل المجتمع. والمساهمة الفعلية في دعم المنظومة الصحية الوطنية.