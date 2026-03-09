Ooredoo الجزائر تعمّم خدمة الجيل الخامس عبر كامل ولايات الوطن

أعلنت شركة Ooredoo الجزائر عن تعميم خدمة الجيل الخامس (G5) عبر جميع ولايات الوطن، في خطوة جديدة تؤكد التزامها بتقريب أحدث التكنولوجيات إلى زبائنها وتعزيز مسار التحول الرقمي في الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن توسيع خدمة الجيل الخامس يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة عبر مختلف مناطق البلاد، وحرصًا منها على ضمان تكافؤ الفرص وتمكين جميع مشتركيها من الاستفادة من نفس المزايا التكنولوجية، أينما كانوا.

وفي هذا الإطار، تواصل أوريدو الجزائر تدعيم شبكتها وتكثيف عدد المحطات التقنية بهدف ضمان تغطية مثالية وتجربة استخدام بمعايير عالمية في مختلف الولايات، ما يفتح آفاقًا جديدة لجزائر أكثر سرعة وذكاءً واتصالًا.

وبهذا الإنجاز، أصبحت Ooredoo الجزائر أول متعامل للهاتف النقال يوفر تغطية الجيل الخامس عبر كامل التراب الوطني، متجاوزة بذلك عدد الولايات المحددة في دفتر الشروط خلال السنة الأولى، بفضل بنيتها التحتية المتطورة واستثماراتها المتواصلة في مجال الاتصالات.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد المدير العام للشركة روني طعمه أن تعميم خدمة الجيل الخامس يمثل التزامًا استراتيجيًا جديدًا تجاه الزبائن، قائلاً إن المؤسسة تؤمن بأن التحول الرقمي حق لجميع الجزائريين وليس امتيازًا يقتصر على مناطق معينة.

وأضاف أن أوريدو ستواصل الاستثمار في شبكاتها وبنيتها التحتية لضمان تجربة رقمية بمعايير عالمية، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويساهم في مواكبة طموحات الشباب ورقمنة المؤسسات.

كما ذكّرت الشركة بأن جميع شرائح 4G USIM الخاصة بها متوافقة كليًا مع تقنية الجيل الخامس، ما يسمح للمشتركين بالانتقال بسهولة للاستفادة من هذه الخدمة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة.