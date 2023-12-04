Ooredoo الجزائر تفوز بجائزة “رواد المسؤولية المُجتمعية”

نظمت الجمعية الوطنية للعمل التطوعي (ANV) حفلا في المدرسة العليا للفندقة والتطعيم .تكريم للأشخاص والمؤسسات الفاعلة في مجال العمل التطوعي. ومنحت لمؤسسة Ooredoo الجزائر جائزة “رواد المسؤولية المجتمعية في الجزائر”.

خلال هذا الحفل الذي نُظّم تحتشعار “قوة الجميع .. إذا فعل الجميع”. وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر،روني طعمه “نحن سعداء بالحصول على هذه الجائزة. التي تعتبر تتويجاً لبرنامج Ooredoo الجزائرفي مجال المسؤولية المجتمعيةللمؤسسة. وضعت Ooredoo المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن أولوياتها الرئيسية. حيث جسّدت مبادرات وبرامج ملموسة لصالح المجتمع الجزائري والتي نفذت بالتعاون مع مختلف جمعيات المجتمع المدني. أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجمعية الوطنية للعمل التطوعي على هذا التكريم الذي سيعزز التزام Ooredoo في تنويع مشاريعها ضمن التنمية المستدامة.»

من جانبه أكّد رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي الأستاذ أحمد مالحة: “يهدف هذا الحفل إلى تكريم الأعضاء الفاعلين في العمل التطوعي. وإعطاء أهمية كبيرة للعمل التطوعي الذي يعكس روح المواطنة لدى كل واحد منا.”