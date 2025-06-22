Ooredoo الجزائر تودع عرضها لخدمات الجيل الخامس

أعلنت مؤسسة Ooredoo الجزائر، عن تقديمها رسمياً طلباً للحصول على رخصة لإطلاق واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة من الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بها.

وحسب بيان للمؤسسة، تم ايداع هذا الطلب رسميًا، اليوم الأحد، في مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في الجزائر العاصمة.

وهو ما يمثل خطوة حاسمة في عملية التحضير للإطلاق الوشيك لتكنولوجيا الجيل الخامس في الجزائر.

وقدّمت Ooredoo الجزائر عرضاً قوياً للحصول على رخصة الجيل الخامس G5 مع ملف تقني واستراتيجي نموذجي. وهو ما يعكس خبرتها والتزامها بتسريع التحول الرقمي في البلاد.

ويستند هذا الملف على بنية تحتية محدّثة وشراكات تكنولوجية من الدرجة الأولى تفي بمتطلبات سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE).

تصريح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه: “تفخر Ooredoo الجزائر بالإعلان عن تقديم طلبها الرسمي لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الجزائر. وهي خطوة استراتيجية تندرج في إطار التزامنا بتوفير أحدث التقنيات المتطورة لمستقبل رقمي شامل ومستدام. ويعتبر الجيل الخامس G5 أكثر من مجرد تطور تكنولوجي. إذ يُنظر إليه كرافعة للتحول الرقمي والتنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة. وتطمح Ooredoo إلى تطوير منظومة رقمية عالية الأداء قادرة على دعم الاستخدامات المبتكرة للمستقبل. وتؤكد Ooredoo التزامها بدعم هذه الرؤية الوطنية من خلال خبرتها وابتكارها وشغفها بالتقدم التكنولوجي.”

وتؤكد Ooredoo، من خلال هذه الخطوة، التزامها بدعم التحول الرقمي في البلاد. من خلال توفير الجيل الجديد من خدمات الاتصال الأسرع والأكثر استقراراً وذكاءً للمواطنين والشركات والمؤسسات.

ويمثل إطلاق شبكة الجيل الخامس G5 خطوة كبيرة إلى الأمام والتي ستمهد الطريق لفرص جديدة في مختلف القطاعات الرئيسية. الصحة والتعليم والصناعة والنقل والمدن الذكية وغيرها.

وتطمح Ooredoo إلى لعب دور محوري في تحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد. مع دعم تطلعات الحكومة الجزائرية لتحقيق التحول الرقمي.

هذا وتؤكد Ooredoo على رغبتها الدائمة في تقديم الحلول التكنولوجية الأكثر تطوراً لزبائنها بما يتماشى مع المعايير الدولية.