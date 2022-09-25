Ooredoo الجزائر تُعلن عن علامتها التجارية الجديدة

كشفت مجموعة Ooredoo، شركة الاتصالات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، اليوم عن علامتها التجارية بحلتها الجديدة وأعلنت عن إطلاق الشعار الجديد للشركة- “طوّر عالمك”.

ففي قطاع سريع الحركة يزدهر بالابتكار، يعكس الشعار الجديد لعلامة Ooredoo التجارية توجه الشركة الذي يواكب احتياجات المستقبل ويركز على الموظفين والزبائن ويشكل جوهر استراتيجيتها للتحول المؤسسي.

ويتمحور شعار Ooredoo الجديد حول تمكين التقدم الإنساني، فشعار “طوّر عالمك” يَعِدُ بمواصلة الارتقاء بالزبائن والموظفين- سواء عبر خطوات صغيرة أو قفزات كبيرة – وذلك مع كل اتصال وابتكار وخدمة مقدمة لكل شخص وشركة ومجتمع وبلد تخدمه المجموعة في أماكن تواجدها حول العالم.

ويتميز المظهر الجديد لـعلامة Ooredoo التجارية بالوضوح والحيوية والتطور، وهو ينبع من نفس الروح والشغف اللذين تتميز بهما الشركة، كما يعكس تطلعات الشركة نحو المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “نتطلع بشغف كبير نحو هذه المرحلة الجديدة ضمن مسيرة Ooredoo، وهي مرحلة لطالما انتظرنا انطلاقها. إذ أنها تمثل استمراراً لبرنامج التحول الاستراتيجي الناجح الذي أطلقته الشركة لترسيخ ثقافة التطور المستمر في جميع جوانب أعمالها، ابتداء من تعزيز تجارب الموظفين والزبائن ووصولاً إلى تعزيز القيمة بالنسبة للمساهمين. كما أن شعارنا الجديد “طوّر عالمك” ينبع من سعينا الدائم لإثراء الحياة الرقمية لعملائنا، ويلخص تماماً مهمتنا المتمثلة في وضع موظفينا وعملائنا في صميم أعمالنا ووعدنا بالارتقاء بهم وتمكينهم من تحقيق التقدم أينما كانوا.”

يًمكّن شعار “طوّر عالمك” الزبائن من تلبية رغباتهم وأذواقهم واختيار ما يناسبهم، من خلال منحهم الخيارات التي تتيح لهم الانتقال بتجاربهم إلى مستوى أعلى وتمكينهم من تحقيق النمو والتقدم.

ويعني ذلك بالنسبة لـ Ooredoo مواصلة الاستثمار في ترقية شبكاتها لتوفير خدمات اتصالات قوية للزبائن أينما كانوا ومواصلة الاستثمار في تعزيز تجربة الزبائن من خلال منتجات الشركة وخدماتها.

وتعمل شبكات Ooredoo المتطورة على تمكين الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال شبكة الجيل الخامس 5G، التي أصبحت متوفرة الآن في كل من قطر والكويت وعمان والمالديف وإندونيسيا.

من جهته، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، السيد بسام يوسف آل إبراهيم: “بهذا التموقع الجديد للعلامة، تؤكد Ooredoo الجزائر عن استراتيجيتنا القائمة على تطوير تجربة الزبائن في الجزائر. وسيُسهم ذلك حتما في الاستجابة لتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بصفة فعالة لاسيما خلال هذه المرحلة من التحول الرقمي التي تعرفه السوق الجزائرية. نحن متيقنون بقدرتنا على الارتقاء بالمؤسسة وتجربة الزبائن إلى مستويات أعلى والسماح لزبائننا بالتقدم نحو آفاق وتحديات جديدة. نحن واثقون بأن زبائننا سيواصلون في إبداء فخرهم بالانتماء لإحدى أكبر مجموعات الاتصالات في العالم والذي سيُعزز استثماراته من اجل منح الجزائريين ربط بالإنترنت أفضل يستجيب للمعايير الدولية.”

من خلال هذا التحديث، تمنح Ooredoo الجزائر لزبائنها أينما كانوا فرصة الاستفادة من سرعة وآدء شبكتها للإنترنت للجيل الرابع التي تغطي كامل التراب الوطني.