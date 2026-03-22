Ooredoo الجزائر والكشافة الإسلامية تُدخلان الفرحة على الأطفال المرضى في العيد

نظّمت Ooredoo الجزائر، بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية. زيارة لفائدة الأطفال. المرضى على مستوى مستشفى نفيسة حمود، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المبادرة التي امتدت خلال اليومين الثاني والثالث من العيد، عرفت مشاركة متطوعين من الطرفين. حيث تم توزيع هدايا على الأطفال المرضى ومشاطرتهم أجواء العيد، في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناتهم. وبث روح الأمل والفرح في نفوسهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الأنشطة التضامنية التي تحرص Ooredoo الجزائر على تنظيمها سنويًا.في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، لا سيما خلال المناسبات الدينية. التي تعزز قيم الرحمة والتآزر.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن البرامج التي تم تجسيدها طيلة شهر رمضان، بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، بما يعكس استمرار جهود الطرفين في دعم العمل الخيري والتقرب من مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الهشة.

وتؤكد هذه المبادرات، مرة أخرى، أهمية تضافر جهود المؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة التضامن، وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال، خصوصًا في مثل هذه المناسبات الدينية.