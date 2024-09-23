Ooredoo الراعي الرسمي لقمة CX SUMMIT 2024

شاركت Ooredoo كَراعٍ لقمة CX SUMMIT، التي جرت فعالياتها يوم 18 سبتمبر 2024 بالجزائر العاصمة، حيث تعد فرصة للمؤسسات والمهنيين للالتقاء ومناقشة التحديات والفرص لتحسين تجربة الزبائن.

وحسب بيان للمؤسسة، شاركت ممثلة Ooredoo، إيزابيل هاجري، المديرة التنفيذية للتسويق، في حلقة نقاشية حول موضوع: “تأثير القيادة في تحديد تجربة الزبائن”.

وعرضت هاجري، التجربة الكبيرة لـ Ooredoo في مجال إدارة تقييم الآداء بشكل عام وتجربة الزبائن بشكل خاص.

كما شارك كل من كريم رميلة، مدير خدمة الزبائن، ومحمد المهدي لعلاوي، نائب المدير المكلف بتجربة الزبائن. في ورشة عمل بعنوان “تقييم الزبائن لآداء الخدمة بين الممارسة والتطبيق”.

وقامت Ooredoo برعاية هذا الحدث، الذي يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على تحسين تجربة الزبائن.

وتهدف هذه المشاركة إلى المساهمة في رفع معايير القطاع وتعزيز التحول الرقمي في الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن المهمة الرئيسية لقمة تجربة الزبائن CX Summit هي الجمع بين المهتمين والمهنيين في هذا المجال من مختلف التخصصات والصناعات. للتواصل والتعلم والمشاركة والعمل معًا على الارتقاء بمعايير تجربة الزبائن وجودة الخدمة.

وتعزز Ooredoo التزامها بالمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلاد. ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز إمكانات الجزائر في مختلف القطاعات.