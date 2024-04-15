Ooredoo الراعي الرسمي لمؤتمر “التمويل الذكي” الذي نظمته بريد الجزائر

تواصل Ooredoo، المؤسسة التكنولوجية، حضورها في الأحداث الاقتصادية الوطنية الكبرى وتشارك كراع رسمي في اليوم الدراسي حول التمويل وعلاقته بالذكاء الاصطناعي الذي أُقيم اليوم الإثنين 15 أفريل 2024 بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة.

استضاف هذا المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة بريد الجزائر تحت شعار: “التمويل الذكي – استكشاف المستقبل مع الذكاء الاصطناعي”، ممثلين عن مختلف المؤسسات والمنظمات، مختصينفي القطاع المالي، خبراء وطنيين ودوليين في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات،اساتذة،باحثين وطلاب.

وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي سلسلة من العروض التقديمية حول مواضيع مختلفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ناقشها متخصصون وخبراء، تلتها حلقة نقاشية ودراسات حالات تهدف إلى تعزيز أمن البيانات المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي.

ومن خلال دعمها لهذا المؤتمر، تؤكد Ooredoo التزامها بتوظيف خبرتها ومعرفتها التكنولوجية في خدمة المؤسسات الجزائرية.