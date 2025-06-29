Ooredoo الراعي للطبعة العشرين من منتدى “رقمنة”

شاركتOoredoo،بصفتها راعي للطبعة العشرين لمنتدى “رقمنة” الذي نظمهالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات(GAAN)، في 28 جوان 2025 بقسنطينة، تحت شعار: “كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجية التجارة الإلكترونية”.

جمعت هذه الدورة من المنتدى،مؤسسات ناشئة واعدة، رواد أعمال،مستثمرين وخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى الشركات الكبرى في القطاع الرقمي. كما وفّر هذا الحدث منصة للحوار والنقاش حول دمج الذكاء الاصطناعي. في استراتيجيات الأعمال التجارية عبر الإنترنت، والتي تعد مسألة ضرورية. لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الجزائرية في عصر الاقتصاد الرقمي.

أتاحت المحاضرة الرئيسية وجلست نقاش مع الخبراء فرصة لاستكشاف أحدث التوجهات التكنولوجية، بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إحداث ثورة في تجربة الزبون، وتحسين العمليات اللوجستية. وتخصيص العروض في مجال التجارة الإلكترونية.وقد سلّط المنتدى أيضًا الضوء على نماذج نجاح جزائرية. وإقليمية في مجال الرقمنة، مما يثبت التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على أداء الأعمال.

يعمل التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN)، الجهة المنظمة لهذا الحدث، بنشاط على هيكلة النظام البيئي الرقمي الوطني. ويهدف من خلال منتدى رقمنة إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. في القطاع ودعم المبادرات المحلية المبتكرة وتشجيع ظهور بيئة مواتية لرقمنة الاقتصاد الجزائري.

ومن خلال دعم هذه المبادرة الهامة، تؤكد Ooredoo مجدداً على دورها كمحفز للابتكار وحرصها على دعم التحول الرقمي في الجزائر.