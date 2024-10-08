Ooredoo تؤكد التزامها تجاه الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

إلتزمت Ooredoo، المؤسسة المسؤولة مجتمعيا، بمكافحة سرطان الثدي من خلال إطلاق حملة اتصالية واسعة النطاق في إطار أكتوبر الوردي، وهو شهر مخصص لهذه القضية.

وتهدف من خلالها الى رفع مستوى الوعي بالمخاطر ووسائل الوقاية منه. وتشجيع الكشف المبكر وذلك بالشراكة مع شركائها من الجمعيات التي تنشط في مجال الوقاية من سرطان الثدي.

مدعمة ببرنامج يحمل شعار “حركة واحدة اليوم تزهر مستقبل الغد، قوموا بالفحص”. سترافق Ooredoo “جمعية الفجر” لمساعدة مرضى السرطان في تنظيم قافلة فحص وتوعية لفائدة مئات النساء في أربع مناطق بولاية عين الدفلى.

وتهدف القوافل الطبية إلى رفع مستوى الوعي بين النساء اللائي يعشن في المناطق النائية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتنظيم دورات تكوينية طبية تسمح بتحيين المعارف حول هذا المرض.

كما ستوفر القافلة أيضًا دعمًا نفسيًا وطبيًا لأولئك اللواتي كانت نتائج فحصهن إيجابية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2021، تقوم Ooredoo بتكثيف المبادرات وتشارك بفعالية في حملات التوعية في إطار نشاطات “أكتوبر الوردي”.

وعززت Ooredoo مؤخرًا شراكتها مع جمعية “وين نلقى” من خلال إطلاق قافلة طبية متعددة التخصصات توقفت يوم 5 أكتوبر في مزغنة. بالقرب من تابلاط في ولاية المدية. لتقديم الرعاية والتشخيص والاستشارات لسكان المناطق النائية.

ويعد هذا الالتزام جزءًا من الاستراتيجية الموسعة لـ Ooredoo في إطار مسؤوليتها المجتمعية. والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في الصحة العامة وراحة المواطنات والمواطنين.