Ooredoo تبهر العالم بخدمات الاتصالات خلال حفل افتتاح كأس العالم

أعلنت Ooredoo، مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن تفاصيل الدعم الذي قدمته خلال الحفل الافتتاحي للبطولة، وتقديم تجربة غير مسبوقة للجماهير.

وكان حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ قد أقيم يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على استاد البيت بحضور أكثر من60,000 متفرج.

ومن خلال شبكة 5G المتطورة وشبكة الألياف الضوئية الحديثة، ضمنت Ooredoo توفير خدمات اتصالات متطورة وفائقة السرعة. ومكالمات صوتية بجودة عالية. ما مكّن الحاضرين من الحصول على تجربة متطورة جداً. وشملت خدمات الاتصالات تلك محيط الملعب أيضاً، ما أتاح للجماهير والمشجعين مشاركة تجاربهم مع العالم.

وكان فريق من الخبراء والفنيين من Ooredoo قد تواجدوا في الميدان لمراقبة أداء الشبكات قبل ساعات من حفل الافتتاح. ولغاية صافرة نهاية المباراة الافتتاحية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمشجعين.

وعن هذا النجاح، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: “شاهدنا حفل افتتاح مميزاً لهذا الحدث العالمي الضخم. سواء من حيث النجاح في التنظيم أو أداء المهمات من جانب اللجنة المنظمة وOoredoo. فقد كنا على أتم الاستعداد لتقديم أفضل خدمة وتجربة للزوار والمواطنين والمقيمين خلال هذا الحدث. وذلك بفضل التجهيزات والاستثمارات الكبيرة التي أجريناهافي مجال التكنولوجيا خلال السنوات الماضية”

وسجلت حركة البيانات رقماً كبيراً جداً خلال الحدث، وصل إلى 36 تيرابايت. استخدمها الجمهور والمشجعين للتواصل ومشاركة تجاربهم مع العائلة والأصدقاء والمتابعين في قطر والعالم.

أما المكالمات الصوتية التي أجريت في نفس الفترة فكان عددها أكثر من 620,000 مكالمة، تجاوزت نسبة إتمامها99.8%. في حين أن معدل فقدان مكالمات عبر شبكةLTE لم يتجاوز 0.12%. أما سرعات 5G فقد تجاوزت 2 غيغابت بالثانية.