Ooredoo تتبرع بـ2 مليار سنتيم لفائدة الهلال الأحمر الجزائري

قامت Ooredoo اليوم الإثنين، خلال حفل نظم بمقرها بأولاد فايت، بتقديم المساهمة المالية التي تم تحصيلها خلال شهر رمضان الفائدة الهلال الأحمر الجزائر.

وعرف هذا الحفل، حضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام حملاوي، والمدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه. وكذا اطارات المؤسسة وممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري.

أين قامت Ooredoo بتقديم المبلغ المالي الكامل الذي تم جمعه خلال شهر رمضان المقدر بـ 20 مليون دينار جزائري (2) مليار سنتيم لفائدة الهلال الاحمر الجزائري.

وتم جمع هذا المبلغ إثر المبادرة التي أطلقتها مؤسسة Ooredoo طيلة شهر رمضان والتي التزمت من خلالها المؤسسة بالتبرع بمبلغ 20 دينار للهلال الأحمر الجزائري عن كل عملية تعبئة تساوي أو تفوق 2000 دينار.

وصرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام

حملاوي بالقول: “باسمي وباسم الهلال الأحمر الجزائري، أود أن أشكر مؤسسة Ooredoo على هذه الهبة السخية. التي تأتي دعما لأعمالنا الإنسانية لصالح الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع الجزائري. كما أود أن أعرب عن امتناني لكل من ساهم في هذه المبادرة الإنسانية. التي تبرهن مرة أخرى على الحس المدني لـ Ooredoo والتي وقت يوعدها ودعمها الثابت لأعمالنا التضامنية داخل المجتمع”.

ومن جهته، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه بالقول: “يشرفنا تقديم هذه المساهمة المالية الرمزية التي تهدف إلى دعم وتشجيع جهود الهلال الأحمر الجزائري في تجسيد مهامه النبيلة. نحن مصممون على مرافقة شريكنا الهلال الأحمر الجزائري في مهامه القيمة. ودعم الخطوات المتخذة المساعدة الفئات الهشة من المجتمع. هذه المبادرة تضاف الى سلسلة من المبادرات الانسانية التي تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع شركائنا الأوفياء في الهلال الأحمر الجزائري”.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري، والتي تعود إلى سنة 2008، قد سمحت بتجسيد العديد من العمليات الإنسانية المتنوعة.

وشملت مختلف المجالات نذكر منها المساعدة التي قدمتها Ooredoo للمتضررين من حرائق الغابات خلال السنتين الماضيتين. وتنظيم عمليات توزيع اللوازم المدرسية على التلاميذ المنحدرين من العائلات المعوزة.

كما فتحت Ooredoo خلال أشهر رمضان الفارط مطعمها للصائمين. إضافة إلى عمليات توزيع قلف رمضان ووجبات إفطار على الصائمين والعائلات المعوزة في عدة ولايات.

كما، قام الشريكان بأعمال خيرية في مجال الوقاية الطبية، حيث قاما بتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية والوقائية خلال جائحة كوفيد - 19. كما تبرعت Ooredoo بثلاثة عيادات متنقلة للأشخاص القاطنين بالمناطق المعزولة.