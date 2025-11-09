Ooredoo تتبرع بمعـدّات طبية لفائدة مستشفيين جامعيين بالعاصمة

قامت Ooredoo الجزائر بالتبرع بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية والتقنية لفائدة مستشفيين جامعيين بالجزائر العاصمة وهما مصلحة الأمراض الرئوية في مستشفى محمد لامين دباغين الجامعي لباب الوادي. ومصلحة جراحة الأورام. في عيادة الجراحة العامة ديبوسي سابقا بملحق المركز الطبي للمستشفى الجامعي مصطفى باشا.وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى”.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة العمليات التضامنية التي تقوم بهاOoredooدعمًا لقطاع الصحة العمومية.وتعزيزًا لقدرات المستشفيات لفائدة المرضى والطاقم الطبي.

و أقيمت مراسم تسليم المعدات الطبية. بمقر المديرية العامة لـOoredoo، بحضور المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه، إلى جانب عدد من الإطارات بالمؤسسة. ومسؤولين من المؤسسات الاستشفائية المعنية. وممثلين عن الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى”.

وشملت العملية تسليم مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية من بينها أدوات جراحية متنوعة،وعربات جراحية، وثلاجات طبية،ومكيفات هواء. إضافة إلى تجهيزات ومعدات أخرى موجهة لتحسين ظروف العمل. داخل الهياكل الاستشفائية.

وبهذه المناسبة، صرّح روني طعمه: “من خلال هذه المبادرة الرمزية، نعبّر عن امتناننا وتقديرنا الكبيرين للأسرة الطبية ولكافة العاملين في قطاع الصحة الذين يسهرون يوميًا على خدمة المرضى. Ooredooفخورة بدعم المؤسسات الصحية بجانب شركائنا في تأدية مهامها النبيلة. يعكس التزامنا هذا استعدادنا الدائم. لأن نكون أينما اقتضت الضرورة والمشاركة بفعالية في السعي لرفاه المجتمع الجزائري.”