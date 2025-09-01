Ooredoo تتحصل على شهادة التصديق الإلكتروني “ثقة”

أعلنت مؤسسة Ooredoo بفخر عن حصولها على شهادة التوقيع والتصديق الإلكتروني “ثقة”. الصادرة عن السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني (AECE). التابعة لسلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية. (ARPCE)

هذا التميز يجعل من Ooredoo أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر ومن بين أولى المؤسسات الاقتصادية التي تتحصل على هذه الشهادة. وفقاً لأحكام القانون رقم 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

كما يشكل الإطلاق الرسمي لخدمات “ثقة” من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية. تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. خطوة حاسمة. في بناء اقتصاد رقمي موثوق وآمن. مما يسمح بتعزيز ثقة المؤسسات في المعاملات الإلكترونية.

و بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـOoredooالجزائر روني طعمه“: يشكل حصول Ooredoo على شهادة التصديق الإلكتروني “ثقة” خطوة مهمة في التزامنا بتحديث ورقمنة خدماتنا. نود أن نشيد بالمجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وكذا سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. التي تعمل على إرساء مناخ من الثقة الرقمية وتسريع التحول الرقمي في الجزائر.”

ويعد التوقيع والتصديق الإلكترونيين من الأدوات الأساسية للمتعاملين الاقتصاديين. فهي تضمن أمن المعاملات الرقمية وصحتها، وتقلل من التأخير وتُبسط الإجراءات، مع ضمان مطابقتها للقوانين السارية. وبالتالي، فهي تُسهم في تعزيز الشفافية، وزيادة القدرة التنافسية. ودعم ديناميكيات التحول الرقمي.