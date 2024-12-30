Ooredoo تتقدم بتهانيها للجزائريين بمناسبة السنة الجديدة 2025

على أبواب السنة الجديدة 2025، تتقدم Ooredoo، بأحر تهانيها للشعب الجزائري، متمنية له عامًا يملؤه التوفيق والازدهار.

وفي رسالة تهنئة، صرح المدير العام لـ Ooredooالجزائر،روني طعمه: “بمناسبة العام الجديد 2025، أود أن أتقدم باسمي وباسم جميع عمال Ooredoo بأصدق تمنياتنا بالسعادة والصحة والازدهار للشعب الجزائري بأسره. حمل عام 2024 معنى خاصا بالنسبة لـ Ooredoo، حيث صادف مرور عشرون سنةمن تواجدها في السوق الجزائرية..”

واضاف روني “..عقدان من الابتكار والالتزام بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية سمحا لنا ببناء علاقات قوية مع مشتركينا. تلتزم مؤسستنا التزاما راسخا بتعزيز الشمول الرقمي وتقديم خدمات عالية الجودة،مواصلة مهمتها بالتزام متجدد لـ 2025: الابتكار التكنولوجي مع تعزيز تأثيرنا الاجتماعي الإيجابي..”

بالإضافة إلى الاحتفال بعشرينية Ooredooالجزائر، كان عام 2024 استثنائيًا بشكل خاص بالنسبة لـ Oor

بناءًا على أدائها المالي المتنامي ومسؤوليتها المجتمعية، تستهل Ooredoo عام 2025 برؤية واضحة: تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للمشتركين مع تعزيز مبادراتها البيئية والاجتماعية.