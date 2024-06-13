Ooredoo تتمنى عيد أضحى مبارك للشعب الجزائري

تقدمت Ooredoo الجزائر، بأطيب تمنياتها بالسعادة والازدهار والسلام للشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وصرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه، في رسالتة التهنيئية: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أودّ أن أتقدم، بإسمي وباسم جميع عمال مؤسسة Ooredoo. بأحرّ تهانينا للشعب الجزائري. أتمنى أن تكون هذه المناسبة حاملة لأسمى عبارات السعادة والتقوى والازدهار. عيد الأضحى الذي يتمّ الاحتفال به خلال موسم الحج. هو فرصة لـمؤسسة Ooredoo للتقريب بين زبائنها من الحجاج الميامين بعائلاتهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم مشاركة أفراح هذا العيد الديني بفضل عرض التجوال الخاص بالحج أثناء إقامتهم في البقاع المقدسة”.

ونظّمت Ooredoo، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لتعزيز وتطوير الصّحة والبحث (FOREM) عمليتين تضامنيتين. لاسيما من خلال اهداء لباس العيد لأكثر من 200 تلميذ من ابتدائية عين بوسيف بولاية المدية. المتأثرين بالفاجعة المأساوية بغرق زملائهم بشاطئ منتزه الصابلات، كما تلقت FOREM هبة مالية من Ooredoo لشراء اضاحي العيد لصاح الاسر المحتاجة والأطفال اليتامى.

وتظل Ooredoo وفيّة لمكانتها كمؤسسة مواطنة وتؤكّد التزامها تجاه المجتمع من خلال مشاركة الشعب الجزائري احتفالاته ومناسباته السعيدة.