Ooredoo تثمن “المقاولاتية النسوية” وتحول فضاءاتها إلى معارض فنية

تحتفل Ooredoo، المؤسسة المشجعة للابتكار والتميز في مجال المقاولاتية النسوية في الجزائر. باليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يصادفاﻠ 80 مارس من كل سنة. وذلك من خلال تسليط الضوء على المشوار المتميز للنساء الجزائريات في مختلف قطاعات النشاط.

وفي هذه الطبعة الجديدة،التي وُضعت تحت شعار “8 معارض مشروعي 2023″، فتحت Ooredoo ابواب فضاءاتها المتواجدة. في كل من الجزائر العاصمة،الأغواط،البليدة،تيميمون،تقرت، قالمة ووهران. لثماني (8) جزائريات نجحت بامتياز في تجسيد مشاريعهن بفضل ابداعهن وروحهن المقاولاتية المبتكرة.

ابتداء من يوم الأربعاء 08 مارس الى غاية يوم الجمعة 10 مارس 2023 ستتاح للنساء المقاولات الثمانية المنتقاة فرصة عرض منتجاتهن المتنوعة. بما في ذلك المنسوجات، ومستحضرات التجميل الطبيعية والبيولوجية. والفن التشكيلي،والخياطة،على الزبائن محولة بذلك فضاءات Ooredooإلى معارض فنون حقيقية.

ككل سنة،تحتفيOoredoo باليوم العالمي لحقوق المرأة من خلال تكريم النساء الجزائريات اللواتي تميزن في مختلف قطاعات النشاط.

من خلال هذه المبادرة، تتقدمOoredooبأطيب تمنياتها لجميع النساء الجزائريات وتؤكد مرة أخرى عن مكانتها كمؤسسة مواطنة ملتزمة الى جانب النساء من اجل تجسيد أحلامهن على ارض الواقع.