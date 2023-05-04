Ooredoo تحافظ على نُموها .. وعدد المشتركين يقفز الى 13 مليون مشترك

أعلنت مجموعة “أريدُ”، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023. والتي أظهرت مؤشرات إيجابية لـ “أريدُ” الجزائر مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

و بالأرقام، بلغت إيرادات “أريدُ” الجزائر21.4مليار دينار جزائري في الربع الأول من عام 2023. مقارنة ﺑ 21.1مليار دينار جزائريلنفس الفترة من عام 2022، أي بزيادة قدرها 1.4٪.

كما بلغت قاعدة الزبائن 13.0مليون مشترك في نهاية مارس 2023 مقارنة ﺑ 12.9 مليون مشترك. في نهاية نفس الفترة من عام 2022.

وبالنسبة للارباح فقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائدوالضرائبوالاستهلاكوالإطفاء (EBITDA) 8.4 مليار دينارجزائري. مقارنة ﺑ 8مليار في نفس الفترة من 2022،أي بتطور قدره3.9٪

وخلال الربع الأول من سنة2023، استثمرت المؤسسة ما يقارب 2.5مليار دينار جزائري.

أثناء الكشف عن هذه النتائج، صرح روني طعمه، المدير العام بالإنابة لـ “أريدُ”:”حافظت مؤسسة “أريدُ” على نموها في الربع الأول من سنة 2023. بتحقيق نتائج إيجابية في مؤشراتها المالية الرئيسية. “أريدُ” عازمة على الحفاظ على نموها وتعزيز مكانتها كفاعل أساسي في سوق الاتصالات الوطني. كما أجدد ارادة “أريدُ” الجزائر للحفاظ على ريادتها وتوفير تجربة زبائن أفضل وحلول مبتكرة تستجيب لحاجيات الملايين من زبائننا. ونؤكدُ مجددًا على عزيمة “أريدُ” الجزائر في المضي قُدماً ومواصلة الاستثمار في الجزائر لجعل من الرقمنة حقيقة مطلقة. وفاءﹰ لبعدها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا، جسدت “أريد” خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 العديد من العمليات الخيرية والتضامنية لصالح الفئات الهشة من المجتمع الجزائري لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل. ”