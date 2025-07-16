Ooredoo تحتفل باليوم الوطني للطفل

رافقت Ooredoo الاحتفال باليوم الوطني للطفل الذي أشرفت على تنظيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة. يوم 15 جويلية 2025 بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة.

تحت شعار الإحسان والإدماج والتضامن، تم تكريس هذا اليوم الاحتفالي بالخصوص لصالح الأطفال بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث عرف مشاركة السيدة الوزيرة صورية مولوجي، أعضاء من الحكومة وكذا ممثلين عن السلطات المحلية.سلطت هذه الاحتفالية الضوء على مواهب المشاركين الصغار وأحلامهم وتطلعاتهم عبر أنشطة تعليمية، علمية،وعروض فنية وتفاعلية وعدد من المساحات المخصصة للتعبير الإبداعي.

كما تميز هذا اليوم بالإعلان عن الإطلاق القادم للدليل الوطني المرجعي لتحسين جودة البرامج في مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، وذلك بدمج العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

ومن خلال دعم هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo مرة أخرى على تمسكها بقيم التضامن بين الأجيال والتماسك الاجتماعي. والمساهمة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل. وتندرج هذه المشاركة في إطار إرادة المؤسسة في إحداث أثر اجتماعي إيجابي دائم عن طريق منح الأطفال المعوزين فرصة للاستمتاعوالتقدير.

للتذكير، نظّمت Ooredoo ضمن سياستها في مجال المسؤولية المجتمعية، العديد من العمليات والمبادرات لفائدة الأطفال المُعوزين على غرار العملية التضامنية التي قامت بهاللأطفال الأيتام بالمركز السيكولوجي “محمد حجاج” للرعاية النفسية للأيتام الكائن بـبن طلحة (الجزائر العاصمة).

والتي نُظمت بالشراكة والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM)بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذا التظاهرة التي نُظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل المصادف لـ 01 جوان من كل عام، بحديقة التسليةTipazia Parc بتيبازة بالتعاون مع المؤسسة الناشئة TechMology التي تم الاحتفاء خلالها بعالم الطفولة بكل ثرائها وتنوعها وإبداعها.

كما تعتزم Ooredoo من خلال هذه المبادرة، تعزيز دورها كشريك مؤسساتي ملتزم مع السلطات العمومية والفاعلين في المجتمع المدني الذين يسعون إلى ضمان رفاه الأطفال في الجزائر.