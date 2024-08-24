Ooredoo تحتفل بمرور 20 سنة من تواجدها في الجزائر

إحتفلت مؤسسة Ooredoo الجزائر بمرور عقدين من تأسيسها، حيث يصادف يوم السبت 24 أوت 2024، إطلاقها التجاري، بشعار ذو دلالات: “عشنا عشرين ومازالنا متعاشرين”.

وتؤكد مؤسسة Ooredoo عن تمسكها الثابت بزبائنها وتسلط الضوء على مسارها الثري بإنجازات تكنولوجية مبتكرة.

حيث تمكنت المؤسسة على مرّ السنين، من التجدُّد المستمر وفرض نفسها كشريك موثوق فيه من خلال تركيز جهودها على جودة الخدمات وموثوقية الشبكات وارضاء زبائنها.

كما تسجل مؤسستنا بإرتياح وفاء الملايين من المشتركين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة فيها.

ورافقت مؤسسة Ooredoo، خلال عشرون عاماً، التحوّل الرقمي في الجزائر. مدعومة بنجاحاتها، ولا سيما أسبقيتها في إطلاق شبكة الجيل الثالث 3G في عام 2013 والجيل الرابع 4G في عام 2016.

وتمكنت Ooredoo من استقطاب الملايين من الزبائن وفرضت نفسها كمتعامل رئيسي في السوق. ويرجع الفضل في ذلك الى شبكتها للتغطية التي تمّ بسطها عبر ربوع الوطن.

بالإضافة إلى المنتجات والخدمات والعروض الغنية والمتنوعة باستمرار والتي غيرت الطريقة التي يتواصل بها الجزائريون ويستهلكون الخدمات الرقمية.

وخلال هذه السنوات، أثبتت مؤسسة Ooredoo مكانتها كمؤسسة مواطنة مسؤولة. ملتزمة ومتمسكة بقوة بقيمها الأساسية المتمثلة في: الاهتمام، التحدي والتواصل.

وتؤكد مؤسسة Ooredoo عبر العديد من المبادرات على مكانتها كفاعل رئيسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.

وتفتخر مؤسسة Ooredoo بالبصمة التي تركتها من خلال دعمها للمنتخب الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014. وشهدت تأهُلين تاريخيين للمُنتَخَب الوطني لنسختين من نهائيات كأس العالم.

هذا وتبدي مؤسسة Ooredoo دائم استعدادها للاستثمار في المواهب الجزائرية وتشجيعها ومكافأتها. بدءً من برنامج ”tStart“، الذي يُعنى بمرافقة الشباب في المراحل الأولى من إطلاق شركاتهم الناشئة إلى برنامج ”مشروعي“ الذي يرافق ويدعم رائدات الأعمال.

مرورا بمسابقة ”نجمة الإعلام“ التي تحتفل بطبعتها السابعة عشر هذا العام. تعتبر هذه الإنجازات، على سبيل المثال لا الحصر، شواهد على التزام Ooredoo بمرافقة الابتكار والتميز على المدى الطويل.

توفير التغطية الشبكية لـ 1211 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة

واحتفاءً بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـمؤسسة Ooredoo الجزائر، السيد روني طعمه: “إنها لفرصة رائعة ومصدر فخر. أن نقف اليوم لمعاينة المسيرة الملهمة التي قطعتها مؤسسة Ooredoo الجزائر خلال العقدين الماضيين”.

مضيفا: “إنه لمن دواعي سروري في هذه اللحظة بالذات أن أؤكد مجدداً على التزام Ooredoo الجزائر بالاستثمار طويل الأمد وعزمها على المواصلة في رفع التحديات عالية التأثير”.

وتابع ذات المتحدث: “سيمكننا مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية قريباً من توفير التغطية الشبكية لـ 1211 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. وهو ما سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في طموحنا لإدماج جميع المواطنين في المجتمع في الفضاء الرقمي وتقليص الفجوة التكنولوجية”.

وتواصل مجموعة Ooredoo، بتراثها الغني ونجاحاتها المتتالية، رسم مسار واعد للمستقبل.

وباعتبارها مواكبة للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تستعد مؤسسة Ooredoo لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي ذلك، من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المتسارعة والاتصال الفائق.

وتتعاون Ooredoo مع عملاق الذكاء الاصطناعي NVIDIA، مما يكشف عن طموحاتها الكبيرة للمستقبل.

وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي. وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة والجزائر على وجه الخصوص.

وتتطلع مؤسسة Ooredoo اليوم، إلى المستقبل بطموح وتواصل جهودها للبقاء في طليعة التكنولوجيا. لتقدم لزبائنها أحدث الخدمات في مجال الاتصالات وأكثرها ابتكارا.