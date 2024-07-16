Ooredoo تحتفي باليوم الوطني للطفولة

احتفت Ooredoo باليوم الوطني للطفولة الذي يُصادف الـ 15 جويلية من كل سنة، انطلاقا من التزامها التام في الأنشطة ذات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

ورافقت Ooredoo في عدة مناسبات هذه الفئة من المجتمع وذلك من خلال مبادرات من شأنها جلب الفرحة والسرور للأطفال.

كما نظّمت Ooredoo عدة عمليات ومبادرات لفائدة الأطفال ذوي الهمم. والتي تجسدت بمنح مساهمات مالية لبعض الجمعيات التي تنشط في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أشكالها.

وحضرت Ooredoo الحفل الذي نُظم تحت رعاية الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في 15 جويلية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، والذي وُضع تحت شعار: “أطفال اليوم، نخبة الغد”.

ومن جهة أخرى، أرسلت Ooredoo رسائل نصية قصيرة لزبائنها، واردة من الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة. متمنيةً من خلالها لكافة الأطفال “عيد سعيد بمناسبة هذا اليوم الوطني”.

تجدر الإشارة إلى أن Ooredoo احتفلت مؤخرا باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة.

حيث نظّمت بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي يوم تعليمي وتربوي موجه بالخصوص للأطفال ذوي الهمم واليتامى وكذا أطفال عمال مؤسسة Ooredoo.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM)، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، عشية عيد الأضحى 2024، عملية توزيع هدايا على تلاميذ مدرسة ابتدائية بعين بوسيف بولاية المدية، من زملاء الصف للأطفال الذين راحوا ضحايا مأساة منتزه الصابلات.

وفي نفس السياق، منحت Ooredoo للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث هبة مالية من اجل اقتناء الأضاحي لفائدة العائلات المعوزة والأطفال اليتامى. وتمكينهم من أداء شعيرة الأضحية والاستمتاع بفرحة العيد.

ومن خلال هذه الاحتفاليات، تؤكد Ooredoo عن وقوفها إلى جانب الأطفال الجزائريين وعن ارادتها في مرافقة ودعم هذا الفئة من المجتمع.