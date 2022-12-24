Ooredoo تحطم الأرقام القياسية في مونديال قطر

أعلنت Ooredoo، مشغل الإتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مع ختام البطولة، ما يعزز مكانة الشركة كمزود عالمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت الأرقام القياسية التي سجلتها الشركة في الحفل الافتتاحي للبطولة قد تحطمت مع الوصول إلى المرحلة الأخيرة منها. إذ سجل النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل أرقاماً قياسية جديدة في استخدام البيانات. وصل إلى 45.1 تيرابايت، و8.4 تيرابايت عبر الوايفاي في الملعب. وإجراء أكثر من 650,000 مكالمة، واستخدام 32,000 مشجع لخدمات التجوال.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: ” تعجز الكلمات عن وصف شعور الاعتزاز لدينا مع ختام هذه البطولة التاريخية. لقد كانت استضافة الحدث الرياضي العالمي بهذه الطريقة الاحترافية في دولتنا الحبيبة أمراً استثنائي. كما كانت الفرصة التي حصلت عليها Ooredoo تاريخية ولا تعوض لإظهار قدرات شبكة الأبطال أمام العالم.

مضيفا: “لقد شهدنا أجواء استثنائية في قطر خلال الأسابيع الماضية. وقد كان الوضع استثنائياً أيضاً في Ooredoo مع الأرقام القياسية العديدة التي حققناها، ثم حطمناها بعد أيام. وشاهدنا يوماً بعد يوم التجربة الرائعة والمتطورة التي حصل عليها المشجعون بفضل الاستعداد التام والجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في الشركة”.

وخلال 64 مباراة من أفضل نسخة لبطولة كأس العالم على مر التاريخ، استخدمت الجماهير التي وصل عددها إلى 3.4 مليون مشجع في الاستادات 801 تيرابايت بيانات. منها 40.3% عبر شبكة 5G المتطورة من Ooredoo وبسرعات وصلت إلى 236 ميغابت بالثانية.

وجاءت 58.2% من البيانات عبر شبكة 4G وبسرعات وصلت إلى 19 ميغابت بالثانية. كما استخدمت الجماهير في الاستادات الثمانية 201 تيرابايت عبر الويفي .

كما أجرت الجماهير الحاضرة أكثر من 11.4 مليون مكالمة صوتية خلال البطولة، كان 63.1% منها عبر شبكة VoLTE وبنسبة نجاح بلغت 99.95%. فيما استفاد أكثر من 646,000 مشجعاً من خدمات التجوال.

وكانت Ooredoo قد زودت الملاعب والمناطق المحيطة بـ8,466 برج اتصالات هوائي لتعزيز الشبكة. فيما تواجد فريق من الخبراء ضم أكثر من 500 شخصاً في الميدان لضمان تقديم الخدمات بكل سلاسة. وشهد استاد لوسيل أعلى الأرقام من حيث الاستخدام، إذ سجل استخدام222 تيرابايتبيانات وإجراء 2.9 مليون مكالمة خلال البطولة.

و استكملت Ooredoo ترقية شبكة الجوال 4G و 5G بالكامل من خلال تزويدها بأحدث المعدات والوظائف وأكثرها تطوراً استعداداً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وشملت تلك الترقية ضمان توفير سعة شبكة مناسبة وتوفير المرونة في جميع مكونات الشبكة، وشبكة الراديوRAN، والشبكة الأساسية، ونقل البيانات، وذلك للقطاعين المحلي والدولي. كما تضمنت تحديثاً شاملاً لمركز الشبكة باستخدام شبكة سحابية مركزية متطورة في مراكز البيانات الحديثة. وكان الهدف من تحديث المواقع الخارجية لشبكة الراديو من خلال تزويدها بأحدث تقنيات 5G هو تحقيق أقصى قدر من التغطية على مستوى الدولة بما في ذلك الملاعب والمطارات وخطوط الريل والمترو ومناطق المشجعين وغيرها من المرافق المتعلقة بـ FIFA. كما وفرت Ooredoo سعة شبكة معززة لمناطق المشجعين والملاعب ومرافق البطولة الأخرى ونقاط التجمع الجماهيري لضمان توفر الخدمة الكافية للجماهير.