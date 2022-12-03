Ooredoo تحيي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفلت Ooredoo باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الـ 03 ديسمبر من كل عام.

ونُظم الحفل في مقر جمعية المعاقين حركيا ” امل وعمل” الكائن بباب الواد (الجزائر العاصمة). وقدمت Ooredoo للجمعية معدات شبه طبية للأطفال اليتامى ذوي الإعاقة.

والمتمثلة خصوصا في: كراسي متحركة، وكراسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية (IMC) للأطفال والكبار. وعصي إنجليزية قابلة للتعديل وأفرشة مائية مكافحة للتقرحات.

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، صرح المدير العام ﻠOoredoo، بسام يوسف آل إبراهيم بالقول: “كجزء من مسؤوليتها المجتمعية. حرصت Ooredoo على الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدة بذلك التزامها إلى جانب هذه الفئة الهشة من المجتمع”.

مضيفا: “كما تجدد Ooredoo استعدادها للانضمام إلى جهود المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيا كان نوعها. وتفخر Ooredoo بالدفاع عن هذه القضية النبيلة والتعبير عن مسؤوليتها المجتمعية للمؤسسة في مشاريع ملموسة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في الحركة الجمعوية الجزائرية “.

ومن جهتها، قالت رئيسة جمعية المعاقين “أمل وعمل” السيدة حيزية رزيق: “تود جمعية أمل وعمل أن تقدم شكرها لمؤسسة Ooredoo. التي عودتنا على دعم المشاريع الخيرية. لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة”.

مضيفة: “نحن مقتنعون بأن هذا التبرع سيساعد على تحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وخاصة الأطفال اليتامى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من المبادرات أكثر من أي وقت مضى. للتخفيف من ظروفهم الصعبة والمعقدة. نغتنم هذه الفرصة لنناشد جميع المؤسسات للمشاركة في مثل هذه الأعمال الإنسانية والخيرية”.