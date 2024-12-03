Ooredoo تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تواصل Ooredoo دعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين حياة وظروف هذه الفئة من المجتمع بجميع فئاتها.

في هذا الصدد، برزت Ooredoo من خلال دعمها المستمر للفاعلين الرئيسيين الذين يعملون من أجل تحسين ظروف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. من ضمنهم المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين (ONAA). التي استفادت من دعم مكنها على وجه الخصوص من تكريم الطلبة المكفوفين الذين افتكوا عن جدارة واستحقاق شهادة البكالوريا لدورة 2024.

في نفس السياق، قامت Ooredoo بتزويد جمعية ” العصا البيضاء” بهواتف ذكية ولوحات كتابة برايل. مما ساعد على تسهيل عملية التعلم للأطفال المكفوفين وضعاف البصر.

بتركيزها المستمر على تعزيز الادماج الاجتماعي، أطلقت Ooredoo أيضًا في جوان 2024، بالشراكة مع أكاديمية تحدي كرة القدم (Football Challenge Academy) برنامج ” TAWAHOD-FOOT “. الذي يهدف إلى تعزيز الادماج الاجتماعي للأطفال المصابين بالتوحد من خلال ممارسة كرة القدم. وبالتالي خلق مساحة للتعبير والتنشئة الاجتماعية لهؤلاء الشباب.

في الوقت نفسه، ستؤدي الشراكة المثمرة مع الهلال الأحمر الجزائري قريبا إلى تجسيد برنامج خاص لدعم الأطفال المصابين بالتوحد. وبالتالي تعزيز الالتزام بهذه القضية.