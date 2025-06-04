Ooredoo تحيي اليوم العالمي للبيئة

بصفتها مؤسسة رائدة في مجال المواطنة البيئية، تُجدد Ooredoo بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف للـ 5 جوان من كل سنة. التزامها الراسخ بحماية البيئة في الجزائر. وإدراكًا منها بالتحديات البيئية الجسيمة. تكثف المؤسسة مبادراتها في إطار مسؤوليتها المجتمعية. بهدف المساهمة بفعالية في حماية الموارد الطبيعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

فمنذ حلولها بالسوق الجزائرية جسدت Ooredoo في إطار سياستها للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. العديد من المبادرات البيئية واسعة النطاق وذات قيمة. لا سيما تلك التي تُعنى بالحفاظ على الارث الغابي الوطني من خلال عمليات إعادة التشجير التي نُفّذت بالتعاون مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. بالإضافة إلى عمليات تنظيف الشواطئ والغابات في عدة ولايات الوطن على غرار (عين الدفلى، المدية، مستغانم، تيسمسيلت، بجاية، تيزي وزو، خنشلة، بومرداس والجزائر العاصمة).

في هذا السياق، خصصتOoredoo أيضا مقصورات خاصة بجمع الأغطية البلاستيكية. يتم جمعها من قبل جمعية تبيعها لشركات متخصصة في إعادة التدوير. ثم تجمع الأموال لدعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة، “أطفال القمر”.

في إطار جهودها لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، نظمت Ooredoo أيضا عملية تشجير بولاية النعامة. تلتها عملية مماثلة بولاية بوسعادة.مما ساهم في الحفاظ على المساحات الخضراء والحد من مخاطر الجفاف والتصحر.

ولأن التوعية تأخذ أشكالا متعددة، نظمت Ooredoo أيضا دورات تكوينية مخصصة للقضايا البيئية، قدمها خبراء بيئيون معروفون على الصعيدين الوطني والدولي. كجزء من أنشطة نادي الصحافة التابع لها. بهدف تزويد الصحفيين بالمعلومات والحقائق الملموسة حول مختلف القضايا البيئية في الجزائر.

وقد تم الاعتراف بتميز Ooredoo في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتزامها بالبيئة في عدة مناسبات. ولا سيما من خلال افتكاكها “جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات لمشغلي الهاتف المحمول” في المنتدى الجزائري للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.