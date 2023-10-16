Ooredoo تحيي اليوم العالمي للعصا البيضاء

شاركتOoredoo، المؤسسة المواطنة بامتياز، في حفل احياء”اليوم العالمي للعصا البيضاء”، الذي نظمته امس الجمعية الوطنية للمكفوفين “العصا البيضاء” بالمكتبة الوطنية بالحامة، بالجزائر العاصمة.

خلال هذا الحفل الذي حضره مُمثل Ooredoo، رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، أعلنت المؤسسة الناشئة “Strapplife” عن إطلاق الهاكاثون(Hackathon) الأول المخصص للمكفوفين، تحت شعار ” لنرى أفكاركم/Let’sSeeYourIdeas.”

كما تم في هذا اليوم، تم تقديم إرشادات وتوضيحات من قبل مختص حول استعمال العصا البيضاء. والتي تُستخدم لمساعدة المكفوفين أو الأشخاص الذين يُعانون من ضعف البصر على التنقل. وتجنب العقبات وتنبيه الآخرين بأنهم مكفوفون أو يعانون من عمى جزئي.

كما عرف هذا الحدث عملية توزيع الجوائز على عشرة مكفوفين من المتفوقين الجُدد في شهادة البكالوريا.

تجدر الإشارة أن في إطار سياستها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة، قامتOoredoo سنة 2022 بمساعدة جمعية “العصا البيضاء”. من خلال تقديم هبة مالية موجهة لاقتناء هواتف نقالة للمكفوفين المتفوقين. في شهادة البكالوريا ولوحات للكتابة بالبريل للأطفال من المدارس المتخصصة.

حيث شملت هذه العملية عدة ولايات عبر مختلف مناطقالوطن. على غرار: الوادي، ورڤلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، الأغواط، تيارت، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج، المسيلة، خنشلة، الجلفة. الجزائر العاصمة، وهران، معسكر، سعيدة، تلمسان، بشار، أدرار، بسكرة، المشرية وبرج منايل.

من خلال حضورها في هذا الحفل، تؤكد Ooredoo عن التزامها كمؤسسة مواطنة ومسؤولة. وعن دعمها اللامشروطللعمليات التحسيسية حول ترقية حقوق الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بمختلف أشكالها.