Ooredoo تحيي اليوم العالمي لمحو الأمية

تنظم Ooredoo والجمعية الجزائرية لمحو الأمية”إقرأ” احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

و تشارك Ooredoo الجزائر في أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ” بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.تحت شعار: “محو الأمية حق من حقوق الإنسان: الضمانات والممارسات الحسنة”.وذلك يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 بالمتحف الجهوي. للمجاهد بولاية تيزي وزو.

خلال هذه الندوة، ستُسلط Ooredoo الضوء على مساهماتها الميدانية في مجال محو الأمية. لاسيما من خلال المبادرات المشتركة التي باشرتها بالشراكة مع جمعية “إقرأ” منذ سنة 2006، تاريخ انضمامها إلى مشاريع الجمعية الرامية إلى نشر المعرفة. والحد من آفة الأمية.

وقد أثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية الى تجسيد العديد من المشاريع الهامة، من أبرزها الدعم المالي لتجهيز مراكز محو الأمية. بالمعدات التعليمية والتكنولوجية، إضافة إلى برامج تكوين وإدماج المرأة في عدة مناطق عبر الوطن. على غرار الخروب (قسنطينة)، تيماسين (ورقلة)، أولاد يحيى خدروش (جيجل). تيزي وزو، عين بسام (البويرة)، وكذا مركز بشار.

كما تُوّجت هذه الشراكة سنة 2013 بإطلاق “جائزة Ooredoo لمحو الأمية”، التي تهدف إلى مكافئة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، سواء كانت عمومية أو خاصة، تقديرًا لمساهماتهم البارزة في دعم جهود القضاء على الأمية في الجزائر.