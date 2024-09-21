Ooredoo تدعم الأطفال المحتاجين في تيميمون

ظمت مؤسسة Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM) يوم الأربعاء الماضي، حملة لتوفير مستلزمات مدرسية لأطفال منحدرين من عائلات معوزة من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في تيميمون.

وبفضل الهبة المالية المقدمة من مؤسسة Ooredoo، تمكنت الهيئة الوطنية FOREM من اقتناء محافظ وأدوات مدرسية ومنحها لأطفال الأسر المحتاجة، من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حققت هذه المبادرة أهدافها في توفير أسباب بداية دراسية لائقة للأطفال المتمدرسين، مما يساهم في تعزيز فرصهم التعليمية.

وتؤكد هذه المبادرة على التزام Ooredoo الراسخ بالمسؤولية المجتمعية. حيث تسعى جاهدة لتوفير الظروف الملائمة لدخول مدرسي سلس لأكبر قدر من الأطفال المحتاجين.

وبهذه المناسبة، صرح روني طعمه المدير العام لـ Ooredoo الجزائر:

”انسجاما مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة التعليم الجزائرية. يحذونا إيمان راسخ بأن التعليم حق أساسي مكفول لجميع الأطفال دون تمييز. إنه لشرف لنا أن نقدم دعمنا للتلاميذ المتمدرسين في تيميمون من خلال تزويدهم بقسط مما يحتاجونه لبدء عامهم الدراسي في ظروف لائقة”.

كما أضاف ذات المسؤول: “إن دعم Ooredoo لهذه المبادرة النبيلة يندرج في إطار نهجها الفعال في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. مما يدل على إرادتها الثابتة في لعب دور نشط في التنمية المستدامة، اجتماعياً وتعليمياً”.

كما أكد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية FOREM على أهمية هذه المبادرة: “إن بداية العام الدراسي الجديد وقت حساس بالنسبة للعديد من الأسر التي تعاني من ظروف صعبة”. من خلال التزام FOREM الثابت بالتضامن والتبرع الذي تقدمه Ooredoo لاقتناء وتوزيع المحافظ والأدوات المدرسية للأطفال المحتاجين لدعم خاص في ولاية تيميمون. يأخذ تعاوننا المشترك بعدا وطنيا”.

كما رافقت مؤسسة Ooredoo الهلال الأحمر الجزائري قبيل بداية السنة الدراسية 2024-2025. من خلال تقديم مساهمة مالية لشراء مآزر وملابس لأطفال العائلات المعوزة في مختلف ولايات الوطن.