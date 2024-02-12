Ooredoo تدعم مشروع إنجاز مزرعة لتربية المواشي لفائدة المرأة الريفية بخنشلة

رافقت Ooredoo مشروع انجاز أوّل مزرعة مخصّصة لتربية المواشي الحلوب لفائدة المرأة الريفية لبلدية خيران التابعة لولاية خنشلة، مواصلة لعملياتها المواطنة وللتنمية المستدامة.

وحسب بيان للمؤسسة، تم تدشين هذه المزرعة النموذجية، اليوم الإثنين، بمبادرة من الجمعية الولائية ” أنامل المرأة الريفية” لخنشلة.

وحضر التدشين، مُمثّل الوالي وممثلي السلطات المحلية لولاية خنشلة، ورمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo. وكذا ممثلو المؤسسات المساهمة في هذا المشروع.

ورافقت Ooredoo جمعية ” أنامل المرأة الريفية” في هذا المشروع من خلال تقديم مساهمة مالية لإنجاز هذه المزرعة النموذجية. المختصة في تربية المواشي الحلوب. وكذا إنتاج وبيع منتجات الحليب ومُشتقاته في المنطقة.

والمزرعة النموذجية هو مشروع طموح يهدف الى دعم المرأة الريفية لمنطقة “خيران”، المتواجدة على بُعد 70 كلم عن ولاية خنشلة، في تربية المواشي الحلوب ولترقية انتاج وتسويق الحليب ومشتقاته.

كما سيساهم هذا المشروع النموذجي في خلق فرص الشغل وتحسين البيئة الريفية وحياة سكان المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “نحن سُعداء بمساهمتنا في انجاز أوّل مزرعة نموذجية لتربية المواشي الحلوب بولاية خنشلة. مساهمة Ooredoo في هذا المشروع للتنمية المستدامة تتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع المقاولاتية النسوية. وخاصة النساء الريفيات في المناطق النائية من البلاد. وأنا مُتيقّن بأن هذا المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة. وسيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وفرص عمل”.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة جمعية “أنامل المرأة الريفية”، زوليخة خوني بالقول: “نحن فخورون بإنجاز هذا المشروع. الذي يكتسي أهمية كبيرة لسكان المنطقة، لاسيما النساء. أتقدم بتشكراتي العميقة لـ Ooredoo على دعمها الثمين. ووقوفها إلى جانبنا من أحل تجسيد هذا المشروع الموجه للمرأة الريفية. نحن متأكدون بأن هذه المزرعة النموذجية ستساهم في تنمية النساء الماكثات في البيت وسكان المنطقة.”

و”أنامل المرأة الريفية” بخنشلة هي جمعية تنشط في مجال تعزيز قدرات المرأة الريفية في مختلف النشاطات الحرفية. وتهدف الى اسهامها في التنمية المحلية.

يجدر الذكر أن Ooredoo قامت من قبل بدعم مختلف المبادرات لصالح المرأة. لاسيما من خلال إطلاق، منذ عام 2021، تحدي “مشروعي” الذي يكافئ النساء المقاولات وحاملات المشاريع المبتكرة.

كما جسّدت Ooredoo، بالتعاون مع جمعية “اقرأ”، العديد من المشاريع المُوجّهة للمرأة الريفية. لاسيما من خلال المساهمات المالية التي قدمتها لتوفير المعدات التعليمية والتكنولوجية لمختلف مراكز محو الأمية. التكوين وإدماج المرأة “عفيف” في كل من الخروب (قسنطينة) تيماسين (ورقلة) أولاد يحيى خدروش (جيجل) تيزي وزو، عين بسام (بويرة) وكذا مركز بشار.

ومن خلال دعمها لهذه المبادرة التضامنية لصالح المرأة الريفية، تفتخر Ooredoo بالمساهمة في جهود التنمية المحلية. من خلال دعم المشاريع المستدامة.