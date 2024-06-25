Ooredoo تدفع ثورة الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع NVIDIA

أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم عن توقيع عقد شراكة لتصبح الشريك السحابي لشركة “إن فيديا”(NVIDIA Cloud Partner). في خطوة تأتي في إطار إستراتيجيتها بأن تصبح مزودة رائدة للبنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم Ooredoo من خلال هذا التعاون باستخدام منصة الحوسبة المتسارعة المتقدمة من NVIDIA بهدف دفع عجلة ثورة الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

ومن خلال الاستفادة من الطلب الكبير في السوق على الحوسبة المتسارعة والاتصال الفائق في جميع مناطق عمليات. مجموعة Ooredoo في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فإن المجموعة تقوم بتطوير منصة جاهزة لدمج الذكاء الاصطناعي ومعززة بمجموعة كاملة من ابتكارات NVIDIA. وذلك في جميع الأنظمة والبرمجيات والخدمات.

وستوفر هذه المنصة مصدرا قيّما، وستدعم الحكومات والمؤسسات والشركات الناشئة لكي تتمكن من معالجة مجموعات البيانات. الخاصة بصورة آمنة والحصول على معلومات هادفة تدعم ابتكارات مستخدميها.

وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “ستتمكن مجموعة Ooredoo من خلال استخدام منصة NVIDIA. المتكاملة للحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي. من أن تحتل موقعاً متقدماً في صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بصفتها مزوداً رائداً للبنى التحتية الرقمية في المنطقة. ونهدف من خلال العمل مع NVIDIAإلى تلبية الطلب المتنامي على البنى التحتية للحوسبة المتسارعة. من أجل دعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة”.

إحداث تحول في القطاعات

إحداث تحول في القطاعات من خلال الجيل المقبل للذكاء الاصطناعي وخدمات وحدات معالجة الرسوميات (GPU). يمكن للحكومات والشركات والشركات الناشئة في كل من دولة قطر والجزائر وتونس وعُمان والكويت والمالديف. من خلال هذا التعاون الحصول على الحزمة المتكاملة لمنصة الذكاء الاصطناعي المقدمة منNVIDIA.

وتخطط Ooredoo لنشر الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA Tensor Core في مراكز البيانات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي لدعم المنطقة. وتمكين الزبائن من الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومن ضمنها البنية التحتية والأدوات والبرمجيات. إضافة إلى تحسين العمليات ودفع الكفاءة التشغيلية في القطاعات المتعددة.

وسيستفيد الزبائن من وحدات معالجة الرسوميات المقدمة كخدمة (GPU-as-a-Service). والتي توفر إمكانية الوصول عند الطلب إلى بعض أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تطوراً، ومن ضمنها واحدة من أكثر التقنيات التحولية المتوافرة اليوم وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي.

من جهته، قال رونيفاسيشتا، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات لدى NVIDIA: “تقوم مجموعة Ooredoo بصفتها مزود خدمات اتصالات إقليمي موثوق، بالجمع ما بين العلاقات العميقة بين المؤسسات والمستهلكين من جهةوالقدرة على الاستثمار في البنى التحتية وخدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها من جهة أخرى. ومن خلال تقديم الحزمة الكاملة لمنصة الحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي المقدمة من NVIDIA، فإن مجموعة Ooredoo ستسهل على الزبائننشر تطبيقات وخدماتالذكاء الاصطناعي التوليدية”.

مجموعة Ooredoo تقود النمو الإقليمي من خلال حلول نشر البنى التحتية واستضافة الذكاء الاصطناعي محلياً

يعد تعاون مجموعة Ooredoo مع NVIDIA جزءاً من الهدف الأوسع للمجموعة لتعزيز البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيامها في ذات الوقت بتحسين مستويات الأمن، وتقديم الأداء الأمثل، وتعزيز التخصيص بما يتلاءم مع المعايير المحلية.

ونتيجة لذلك فإن الدول التي تعمل فيها Ooredooستصبح قادرة على إنشاء سحابات محلية، وتسهيل نشر منظومات وتطبيقات ذكاء اصطناعي محلية، وتعزيز معايير أمن البيانات.

كما ستكون مجموعة Ooredoo قادرة على توفير وحدات معالجة الرسوميات المقدمة كخدمة (GPU-as-a-Service) ما يوفر للزبائن المرونة اللازمة لدمج الحوسبة المتسارعة في حلولهم السحابية، أو استضافتها مباشرة في مواقعهم. ويضمن هذا الأمر أن يحصل الزبائن على أفضل قدرات المعالجة المعززة بالذكاء الاصطناعي ذات الكفاءة والمصمّمة لتلبية احتياجاتهموالتي يمكنهم الاستفادة منها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ونشر الابتكارات التقنية في جميع أرجاء المنطقة. من خلال تمكين الزبائن ودعمهم بمنصة سحابية معززة بالذكاء الاصطناعي ومتطورة. وستعمل Ooredoo على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع أصحاب العلاقة في كل دولة. من أجل ضمان التوافق مع المتطلبات المحلية وزيادة فوائد مبادرات الذكاء الاصطناعي. إلى أقصى الحدود الممكنة بهدف تعزيز تنفيذ أهداف الذكاء الاصطناعي السيادي.

مزود رائد للبنى التحتية الرقمية

تضم المنظومة الرقمية لمجموعة Ooredoo خدمات اتصالات رئيسية، ومنصة مركز بيانات مخصص،إلى جانب هيئات مستقلة تركز على الأبراج اللاسلكية والتقنيات المالية ومشاريع الكابلات البحرية. وتنسجم المنظومة مع استراتيجية Ooredoo للتحول إلى شركة اتصالات وبنى تحتية قابضة ذات هيكل أعمال متعدد وقليل المستويات، ويتمثل هدفها الرئيسي في أن تصبح شركة خدمات الاتصالات المحايدة والمفضلة من قبل الزبائن. وترسيخ التناغم على امتداد منظومة عملها، وضمان استدامة الأعمال والتوسع المستمر.

كما جرى التوقيع على الاتفاقية بين مجموعة OoredooوNVIDIA خلال فعاليات مؤتمر DTW24 الذي يستضيفه منتدى TMForum في كوبنهاغن. وذلك بحضور عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo؛ و رونيفاسيشتا. بالإضافة كذلك إلى نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات لدى NVIDIA.