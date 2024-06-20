Ooredoo ترافق الحفل التكريمي للمجاهدين الجزائريين والأجانب

شاركت Ooredoo كراعي رسمي للحدث التاريخي الذي أقيم مؤخرا بنادي الجيش ببني مسوس، الجزائر العاصمة لتكريم رواد الثورة الجزائرية .

تحت الرعاية السامية لوزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كانت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ذوي حقوق الشهداء، فرصة لتكريم المجاهدين الوطنيين والأجانب، الذين دعموا الثورة الجزائرية خلال حرب التحرير الوطنية المجيدة.

حيث تم تكريم شخصيات تاريخية من الثورة الجزائرية تقديراً لنضالهم وتضحياتهم التي مكنت الجزائر من استعادة استقلالها. وتميزت المناسبة أيضا بتكريم أندريه بافلينكو، وهو من قدامى المحاربين في فرقة تفكيك الالغام الروسية التي شاركت في عمليات إزالة ألغام خطي شال وموريس.