Ooredoo ترافق الطبعة الثانية عشرة لنصف ماراطون الجلفة

رافقت Ooredoo الطبعة الثانية عشرة لنصف الماراطون في الوسط الصحراوي المخصص لأعوان الحماية المدنية، الذي نُظّم مؤخرا بولاية الجلفة.

تميّز هذا الحدث، الذي أصبح موعدًا في الرزنامة الرياضية الوطنية، بحضور السلطات المحلية على رأسها والي ولاية الجلفة، جاهيد موسى، إلى جانب مسؤولي الحماية المدنية، وكذا معمر خيرة، مدير Ooredoo للأعمال.

يُعد هذا السباق رمزًا حقيقيًا للصمود والتميّز، حيث يسلّط الضوء على شجاعة أعوان الحماية المدنية، وقدرتهم على التحمّل وروحهم الرياضية العالية. في تحدي بدني وذهني في واحدة من أكثر البيئات قساوة على مستوى التراب الوطني. وإلى جانب بُعده الرياضي، يعبر مسار السباق الامتدادات الخلّابة لمنطقة الزعفران. مانحًا المشاركين والجمهور فرصة فريدة لاكتشاف مناظر طبيعية مميزة. تجسّد ثراء وجمال الموروث الطبيعي الجزائري.

من خلال انضمامها إلى هذه المبادرة، تجدّد Ooredoo تأكيد إرادتها في تثمين الكفاءات المحلية، وتشجيع الممارسة الرياضية. والمساهمة في تعزيز الإشعاع السياحي لمناطق الجنوب الجزائري.