Ooredoo ترافق الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات

شاركت مؤسسة Ooredoo في رعاية الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات، الذي نُظم في الفترة من 01 إلى 03 ماي 2025.

أشرف على إعطاء شارة الانطلاق الرسمي لهذا المهرجان إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ووالي الجزائر عبد النور رابحي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة Ooredoo الجزائر.

شكل هذا الحدث الرياضي والاجتماعي البارز، الذي نظم تحت رعاية ولاية الجزائر العاصمة، مناسبة مثالية لإبراز جماليات الفضاءات الحضرية والطبيعية للعاصمة. من خلال تنظيم أكثر من 120 نشاطًا رياضيًا و80 تظاهرة ثقافية وفنية. موزعة عبر 14 موقعًا رمزيًا. وقد تميزت هذه الطبعة بمشاركة أبطال أولمبيين وبارالمبيين. إضافةً إلى إقبال جماهيري واسع ومتعدد الفئات، في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز الرياضة للجميع، وترسيخ قيم الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

من خلال دعمها لهذا المهرجان، تجدد Ooredoo اعتزازها بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم الرياضة. وتسليط الضوء على المواهب الرياضية داخل المجتمع الجزائري. كما تعكس هذه الشراكة التزام المؤسسة المستمر بالمساهمة في إنجاح الفعاليات المواطِنة. التي تسعى إلى تقوية أواصر التماسك الاجتماعي وإلهام الأجيال القادمة.

بمشاركتها الفاعلة، تؤكد Ooredoo مجددًا دورها الريادي كمؤسسة مواطِنة منخرطة في دعم الحياة الاجتماعية والثقافية الوطنية. وحرصها الدائم على مساندة المشاريع التي تبرز الإمكانات الرياضية والطاقات الواعدة في الجزائر.