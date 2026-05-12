Ooredoo ترافق الطبعة الخامسة من القافلة الوطنية “شاب، فكرة”

جدّدت Ooredoo التزامها بدعم الشباب وترقية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال رعايتها الرسمية للطبعة الخامسة من القافلة الوطنية “شاب، فكرة”. التي تعد من أبرز المبادرات الموجهة لاكتشاف المواهب الشابة. بالإضافة كذلك إلى تحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية واعدة.

وشهدت العاصمة، أمس الإثنين، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة Ooredoo والقائمين على القافلة. بحضور مدير الشؤون المؤسساتية للمؤسسة رمضان جزائري. بالإضافة كذلك إلى المشرف العام للقافلة أنيس بن طيب. وذلك بهدف دعم مختلف النشاطات المتعلقة بنشر ثقافة المقاولاتية والابتكار عبر ولايات الوطن.

كما ستجوب القافلة عدة ولايات، حاملة معها برامج تكوين وتوجيه وورشات مرافقة لفائدة الشباب. قصد تشجيع روح المبادرة وتبسيط مفاهيم ريادة الأعمال. إلى جانب مرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد.

وأكد المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، أن المؤسسة تواصل دعمها للمبادرات الشبابية انطلاقًا من إيمانها بقدرات الشباب الجزائري على المساهمة في بناء اقتصاد أكثر ابتكارًا واستدامة. مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة محفزة تساعد على تطوير المشاريع الناشئة وخلق فرص العمل.

من جهته، ثمّن المشرف العام للقافلة، أنيس بن طيب، الشراكة مع Ooredoo. معتبرًا إياها دعمًا حقيقيًا لمسار ترسيخ ثقافة المقاولاتية لدى الشباب عبر مختلف مناطق الوطن. ويذكر أن المؤسسة كانت قد احتضنت خلال الطبعة الماضية عددًا من المشاريع الناشئة ضمن حاضنة أعمالها. بهدف مرافقتها وتوفير التأطير اللازم لتعزيز فرص نجاحها.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية Ooredoo الرامية إلى دعم الابتكار وتشجيع الشباب. على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية وبناء منظومة ريادية وطنية أكثر ديناميكية.

