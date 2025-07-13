Ooredoo ترافق المسافرين بعروض التجوال للبقاء على اتصال

في إطار إستراتيجيتها الساعية لمواصلة قربها من زبائنها وبمناسبة موسم الاصطياف، تطلق Ooredoo عمليتهاالتسويقية الميدانية.”بسلامة 2025″ من 01 جويلية إلى 20 أوت 2025. وهي مبادرة ميدانية تهدف إلى مرافقة المسافرين الجزائريين خلال رحلاتهم الصيفية إلى الخارج، خاصة نحو تونس.

ستنظم عملية”بسلامة 2025″ في مراكز العبور الاستراتيجية، وذلك على مستوى مطار الجزائر الدولي من 1 جويلية إلى 20 أوت وفي محطات السكك الحديدية بعنابة.سوق أهراس والمعابر الحدودية بأم الطبول والعيون من 15 جويلية إلى 20 أوت 2025، إذ تهدف إلى الترويج لعروض التجوال بطريقة مباشرة ومبسطة. ستكون فرق التنشيط متواجدة لإعلام المسافرين وإرشادهم. ومساعدتهم على تفعيل خدمات التجوال عبر استخدام الرمز *160#.

أكثر من مجرد حملة ترويجية، اُطلقت عملية”بسلامة 2025″ لتكون بمثابة تجربة تفاعلية، حيث تحول كل تفاعل إلى لحظة استماع.نصح واهتمام. ولتعزيز هذه العلاقة الديناميكية، ستُقدم هدية فورية عن كل عملية تعبئة بقيمة 2,000 دج أو أكثر.

وسيستفيد المسافرون إلى تونس على وجه الخصوصمن عرض يصل إلى 60 جيغابايتGo من الإنترنت. مما يتيح لهم البقاء على اتصال ومشاركة ذكريات سفرهم والتواصل مع ذويهم.

تؤكد Ooredooعبر عرضها”بسلامة 2025″ مرة أخرى على مكانتها كمؤسسة مبتكرة حريصة على قربها من زبائنها. وملتزمة بمرافقة الجزائريين عبر كل لحظات حياتهم المهمة.