Ooredoo ترافق  النساء للكشف المبكر لسرطان الثدي في ولاية باتنة

أطلقت Ooredoo، خلال شهر أكتوبر الجاري. بالشراكة مع الجمعية الوطنية.لمساعدة المرضى “وين نلقى”. حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

كماشملت هذه العملية التحسيسية كل من ولايات الجزائر العاصمة. تيبازة، باتنة، عين الدفلى، البويرة، وهران. المسيلة، تيارت، غليزان، المدية وبرج بوعريريج.

وفي إطار هذه الحملة الواسعة. نظمت كل من Ooredoo وجمعية “وين نلقى” اليوم الخميس .عملية للتحسيس وللكشف المُبكّر لسرطان الثدي. بمنطقةراس العيون التابعة لولاية باتنة. وذلك بحضور ممثلي مؤسسة Ooredoo.

تحت شعار “كلنا معنيون”، هذه الحملة موجهة لنساء مختلف مناطق ولاية باتنة للقيام بالكشف. المبكر لسرطان الثدي. وذلك بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية التي خصصت لهذه العملية التحسيسية.

كما تم خلال هذه العملية للكشف المبكر التي جرت تحت إشراف أطباء المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. براس العيون ستستفيد النساء اللائي. تأكدت إصابتهن بعد خضوعهن. للكشف المبكر من تكفل لاحق وكذا من مرافقة طبية نفسانية.

جدير بالذكر ان Ooredooأ طلقت حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. وذلك من خلال بعث رسائل نصية قصيرة للنساء. ذات المحتوى “تلتزم Ooredoo بمكافحة سرطان الثدي. تحرّكوا بسرعة. وقوموا بالكشف”