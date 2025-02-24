Ooredoo ترافق النهائي الوطني لسباق سعاة البريد

رافقت Ooredoo مؤسسة بريد الجزائر في تنظيم النهائي الوطني لسباق سعاة البريد الذي جرت فعالياته يوم الجمعة 21 فيفري 2025 بالدار البيضاء.

تم إعطاء إشارة انطلاق هذه الطبعة من طرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي الذي أشرف على حفل نهائي سباق سعاة البريد. بحضور كل من وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، ووزير الرياضة، السيد وليد صادي.

تهدف هذه الطبعة، التي شهدت مشاركة 150 ساعي بريد، من الذكور والاناث. قًدِموا من مختلف ولايات الوطن ومن مختلف الفئات. إلى تسليط الضوء على الالتزام والجهود اليومية التي يبذلها سعاة البريد. مع إبراز القيم الأساسية مثل التضامن والتماسك الاجتماعي وروح الفريق، التي تعتبر ضرورية في أداء مهمتهم.

سلط هذا الحدث الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه كل ساعي بريد في تسليم البريد ومساهمته الكبيرة في التماسك الاجتماعي. لا سيما في سياق التحول الرقمي.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث. تؤكد Ooredoo التزامها بدعم العمليات التي لها تأثير إيجابي على المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتلاحم.