Ooredoo ترافق حفل تخرج المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام

رافقت مؤسسة Ooredoo الجزائر الحفل السنوي لتخرج دفعة جديدة من طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام (ENSJSI) بالجزائر.

و شهد الحفل حضور المدراء السابقين، والأساتذة المتقاعدين، وأعضاء الهيئة التعليمية، بالإضافة إلى الطلبة المتفوقين والخريجين، وممثلي مؤسسة Ooredoo.

تخلل الحفل تكريم الطلبة الأوائل في مختلف الأطوار الجامعية، إلى جانب تكريم الأساتذة المتقاعدين والمدراء السابقين للمدرسة، عرفانًا بإسهاماتهم في تعزيز مسيرة التميز الأكاديمي داخل المؤسسة. كما تم تخصيص لحظة تكريم لصاحب المبادرة الأولى لإنشاء مؤسسة ناشئة،داخلالمدرسة.

يُذكر أنOoredoo، وفي إطار دعمها المتواصل لتكوين المواهب الشابة، أطلقت النسخة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة”. المخصصة لطلبةعلوم الاعلام والاتصال والصحافة، والتي تهدف إلى توفير منصة إبداعية لإبراز مهاراتهم وتطويرها في المجال الإعلامي.

من خلال هذه المبادرة، تجدد Ooredoo التزامها بدعم الوسط الأكاديمي. وتشجيع الجيل الجديد من الإعلاميين الجزائريين، في سياق رؤية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ومرافقة المؤسسات التربوية والتعليمية.