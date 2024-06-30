OOREDOO ترافق حفل تسمية المدرسة الوطنية العليا للصحافة

رافقت Ooredoo المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، بالجزائر العاصمة، في تنظيم حفل تسمية المؤسسة على المجاهد الراحل ووزير الإعلام بحكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة، ما بين 1958 و1962، أمحمد يزيد رحمه الله.

وكان هذا الحدث وما يحمل في طياته من رمزية، محطة هامة، غنية بالنشاطات، شهدت حضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس. ومدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، الحاج سالم عطية. وكذا ممثلين عن مؤسسة Ooredoo.

وتميَّز الحفل بتوزيع الجوائز على طلبة المدرسة المتفوقين في مختلف الأطوار وكذلك الفائزين بمسابقة أحسن فيلم وثائقي على المجاهد أمحمد يزيد.

كما تمَّ على هامش هذا الحدث، إمضاء اتفاقية إطارية بين المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام والمدرسة الوطنية العليا للمانجمنت لتعزيز التعاون بين المدرستين.

وتؤكد Ooredoo، من خلال تواجدها ومشاركتها في هذه التظاهرات، على التزامها كمؤسسة مواطنة بالمساهمة في الوقوف على مثل هذه المحطات الهامة ومرافقة الطلبة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.