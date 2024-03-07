Ooredoo ترافق سيال في خدمتها الجديدة

رافقت Ooredoo شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر” سيال” في خدمتها المتمثلة في إرسال لزبائنها معلومات وإشعارات عبر رسائل نصية قصيرة.

وعرف حفل الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة الجديدة، الذي نُظم يوم الأربعاء، بمركز التكوين التابع لـ “سيال”، حضور وزير الريّ، طه دربال. ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

كما حضر المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، لياس ميهوبي. والمدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه. وكذا ممثلين عن قطاعي الاتصالات والرّي.

وبإمكان زبائن “سيال”، بفضل منصة للإصدار والارسال الآني للفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة، استلام فواتيرهم فوريا وتسديدها عبر الإنترنت.

وتسمح هذه الخدمة أيضًا بإعلام الزبائن في حالة حدوث خلل تقني هام الذي قد يكون له تأثير على خدمة المياه والتطهير. وذلك من خلال ارسال رسائل نصية قصيرة موجهة للزبائن حسب موقعهم الجغرافي من اجل إخبارهم عن كل عطب او تذبذب للخدمة بمناطقهم.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه: ” Ooredoo فخورة بدعم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. في إطلاق هذه الخدمة ذات المصلحة العامة والتي من شانها تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. كمؤسسة تكنولوجية تولي أهمية كبيرة لتعميم رقمنة الخدمات”.

مضيفا: “تفتخر Ooredoo بالمشاركة في خطوة “سيال” هذه. التي ستكون لها حتمًا تأثيرًا إيجابيًا على المواطنين. نعتز بدعم هذا المشروع الطموح الموجه للمستهلك الجزائري. والذي يتماشى تماما مع استراتيجية Ooredoo لتطوير التحول الرقمي في الجزائر.”

هذا وتؤكد Ooredoo، من خلال مرافقتها لشركة المياه والتطهير للجزائر، عن التزامها بوضع خبرتها والبنى التحتية التكنولوجية الخاصة بها تحت خدمة زبائن “سيال” والمواطن الجزائري.