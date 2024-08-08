Ooredoo ترافق عملية تنظيف الأحياء والشواطئ في الجزائر العاصمة

دائمة الالتزام بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، ترافق مؤسسة Ooredoo عملية تنظيف أحياء. وشواطئ العاصمة الجزائرية المنظمة يومي 8 و9 أوت.

تحت رعاية ولاية الجزائر وبشراكة مع منتدى الاقتصاد المستدام،وموازاة لشعار ”نتعاونوا شويا حومتنا تبقى نقية”،انطلقت هذه العملية يوم الخميس 8 أوت عبر 14 نقطة اتصال، تحسيس وتوجيهتغطي 57 بلدية بالجزائر العاصمة، تهدف إلى توعية المواطنين. حول أهمية النظافة البيئية وتحسين الإطار المعيشي الحضري بالعاصمة.

حرصا منها على المشاركة في هذه العملية البيئية المواطنة، وانسجاما مع قيم المسؤولية المجتمعية التي تتبناها. حظيت مؤسسة Ooredooبشرف التعاون مع السلطات المحلية لتنظيم حدث تمهيديا. صباحيوم الخميس 8 أوت. ايذانابالإطلاق الرسمي لحملة التنظيف الواسعة.

وقد نُظّم هذا الحدث الذي سبق الإطلاق بالقرب من مقر مؤسسة Ooredoo وترأسه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، محفوظ بوزرطيط. بحضور مدير الشؤون المؤسسية في Ooredoo. رمضان جزايري، ومؤسس منتدى الاقتصاد المستدام محمد اسكندر. وكذا السلطات المحلية، لا سيما رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت. بالإضافة إلى متطوعين من Ooredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

عقب ذلك، تجند متطوعون من مؤسسة Ooredoo ومن الجمعية الوطنية للعمل التطوعي للقيام بعملية تنظيف رمزية امتدت للحي المجاور لمقر مؤسسةOoredoo، الكائنفي طريق أولاد فايت.

للتذكير، فقد انخرطتOoredoo في العديد من المبادرات البيئية. بما في ذلك عمليات تنظيف الشواطئ والغابات قبيل بداية موسم الاصطياف الحالي. من هذا المنطلق. نظمت Ooredoo شهر جوان المنصرم عملية تنظيف بغابة ‘’ المداد‘’ الواقعة بالحظيرة الوطنية لثنية الحد . تيسمسيلت لتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي والوقاية من مخاطر حرائق الغابات.

في ذات السياق، أشرفت مؤسسةOoredoo عملية تنظيف شاطئ “ملبو” في بجاية. سعياللتأكيد على ضرورة الحفاظ على سواحلنا والثروة الطبيعية للجزائر. يضاف إلى ذلك عمليات التشجير التي رعتها المؤسسة في كل من ولايات عين الدفلى وخنشلة وتيزي وزو.

بصفتها شريك هذه المبادرة، فإن Ooredooتلتزم بضرورة الحفاظ على مُدننا وتحفيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على جمالية بيئتنا الحضرية. من خلال تكثيف عمليات التنظيف في مختلف أحياء الوطن.