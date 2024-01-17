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Ooredoo ترعى الملتقى الدولي لرقمنة قطاع العدالة

بقلم نادية بن طاهر
Ooredoo ترعى الملتقى الدولي لرقمنة قطاع العدالة
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رافقت Ooredoo، كراعٍي، الملتقى الدولي لرقمنة قطاع العدالة، الذي نُظم، مؤخرا بالجزائر العاصمة، من قبل منظمة المحامين لولاية أم البواقي.

وتناول هذا الحدث الذي وُضع تحت الرعاية السامية لوزارة العدل، والذي نظّمته منظمة المحامين لولاية أم البواقي، موضوع “المحامي والتقاضي الرقمي، تحديات وتطلعات”.

وجمع الملتقى، ما يقارب 500 متخصص في القانون الجزائري والدولي. بالإضافة إلى خبراء في قطاع القانون لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة برقمنة قطاع العدالة.

كما تم تنظيم خلال هذا المؤتمر ورشات عمل للتبادل، لا سيما حول، المسائل الملموسة مع مقترحات لتحسين أداء العدالة 2.0، التي تخدم المواطن.

ومن خلال هذه المرافقة، تؤكد Ooredoo عن التزامها في تعميم الرّقمنة في مختلف الميادين في الجزائر.

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