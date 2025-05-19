Ooredoo ترعى منتدى التحول الرقمي الجزائري”رقمنة”

شاركت Ooredoo كراعٍ في الطبعة التاسعة عشر من منتدى التحول الرقمي الجزائري”رَقمنة” الذي نظمهالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN). جرت فعاليات هذا الحدث الكبير في القطاع الرقمي يوم 18 ماي 2025 بالجزائر العاصمة، وتناول موضوع: “تطبيقات الجيل الخامس كرافعة أساسية للتحول الرقمي”.

تميز منتدى”رَقمنة” بحضور سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،كضيف لهذه الطبعة،حيث قام خلال مداخلته. بتسليط الضوء على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.كما تطرق ايضا إلى موضوع الاطلاق المنتظر لخدمة الجيل الخامس(5G)في الجزائر.

جمع هذا المنتدى مختلف الفاعلين في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال. بما في ذلك الشركات الناشئة. مما شكّل ملتقى فريدا من نوعه لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي في الجزائر.

للاشارةالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات(GAAN)، هو الجهة المنظمة لهذا المنتدى. هي منظمة مهنية مكرسة لتعزيز الابتكار ودمج التقنيات الرقمية في الاقتصاد الوطني الجزائري. من خلال منتدى رقمنة، يعمل على تعزيز الشراكات ودعم المبادرات المحلية والمساهمة في تطوير النظام الرقمي في البلاد.

من خلال رعايتها لمنتدى التحول الرقمي الجزائري. تؤكد Ooredoo على التزامها بتحفيز وتشجيع الابتكار ودعم تطوير الشركات الناشئة والفاعلين في المجال التكنولوجي في الجزائر.