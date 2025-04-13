Ooredoo تزور مقيمي دار الاشخاص المسنين بسيدي موسى

نظمت Ooredoo الجزائر يزيارة لدار الاشخاص المسنين بسيدي موسى.

تميزت هذه المبادرة بحضور داسي مختارية،مديرة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر العاصمة (DAAS)، السيد كريم إيباشيرن، رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى “، رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredooبالإضافة إلى متطوعين من Ooredoo وأعضاء من جمعية”وين نلقى” وذلك من أجل مشاركة لحظات استثنائية من التعاطف والتضامن مع المقيمين.

خلال هذه الزيارة، قامت Ooredoo بتقديم هدايا للمسنين في لفتة ملموسة من مظاهر التقاسم والعناية. ولحظات من البهجة والمرح، مما ساهم على توطيد روابط صادقة كما أعاد إحياء أجواء عيد الفطر المبارك.

تأتي هذه المبادرة غداة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتساهم في تعزيز الروابط بين الأجيال، وإضفاء جو من الألفة والتآخي. بين مُقيمي دار الشخاص المسنين.

تضاف هذه المبادرة التضامنية لتُكمل سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، لتؤكد التزام Ooredoo. الراسخ بالمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع الجزائري من خلال دعم المبادرات الاجتماعية. التي تُعزز الكرامة والتآلف بين جميع الأجيال. وبذلك، تؤكد المؤسسة رغبتها في تعزيز دورها كمؤسسة. مواطنة مسؤولة، من خلال عمليات ملموسة وإنسانية تُثري الحياة اليومية للجزائريين، خاصة في فترة الاحتفالات. رمز التقاسم والسخاء.

من خلال هذه الزيارة، تثبت Ooredoo مكانتها كمؤسسة. تُعنى بشؤون مختلف مكونات المجتمع الجزائري عبر تكريمها الخاص لهذه الفئة من المجتمع.