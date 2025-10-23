Ooredoo تستضيف الدورة التكوينية لصالح الشباب حاملي المشاريع لقافلة “شاب، فكرة”

استضافت مؤسسة Ooredoo الجزائر، حفل إطلاق الدورة التكوينية Bootcamp by Ooredoo”. المنظّمة في إطار الطبعة الرابعة من القافلة الوطنية “شاب، فكرة”. التي أطلقتها مؤسسة ManagementProjects Innovation (MPI).

شهد حفل الإطلاق حضور أنيس بن طيّب، رئيس مؤسسة MPI، ورمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، ايزابيل هاجري المديرة التنفيذية للتسويق. عادل دراڨي، مدير الحلول الرقمية وحلول المؤسسات لدى Ooredoo الجزائر. إلى جانب عدد من ضيوف شرف.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة مميزة لتسليط الضوء على ديناميكية الشباب الجزائري وإبداعه. من خلال عرض أفضل 10 أفكار لمشاريع شبابية مبتكرة. تم اختيارها على المستوى الوطني في إطار المسابقة الوطنية YouthIdea Challenge.

وفي إطار هذا البرنامج، سيستفيد 20 شابًا مشاركًا من مرافقة مكثّفة ليومين ضمن حاضنة أعمال Ooredoo t-Start. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى توفير بيئة محفّزة للتعلّم والابتكار والنموّ الريادي عبر سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية. التي تتناول مواضيع محورية مثل تصميم نموذج أعمال فعّال. وبناء عرض تقديمي مؤثر، وفنون الإلقاء أمام الجمهور في بيئة ريادية.

و تواكب Ooredoo الطبعة الرابعة من القافلة الوطنية “شاب، فكرة”. التي انطلقت في شهرأفريل 2025. من الجزائر العاصمة وجابت منذ ذلك الحين عدّة ولايات من الوطن بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال. وتبسيط مفاهيمها لدى الشباب الجزائري.

وقد تخللت هذه القافلة جلسات عرض مشاريع (Pitch Sessions) جمعت بين خبراء ومستثمرين وروّاد أعمال من داخل الوطن وخارجه، قصد إبراز الإبداع الشبابي. وتثمين قدراتهم، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ملموسة. على أن يتم الإعلان عن أسماء المشاريع الأربعة الفائزة خلال شهر ديسمبر المقبل.

باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا رائدًا، تولي Ooredoo اهتمامًا خاصًا بدعم ريادة الأعمال عبر مبادرات ملموسة، من أبرزها إطلاق برنامج “t-Start” سنة 2013. المخصّص لمرافقة وتشجيع المؤسسات الناشئة الجزائرية.وقد مكّن هذا البرنامج من مرافقة 40 مؤسسة ناشئة، من بينها حوالي عشرين مؤسسة حاضنة داخل مقر المؤسسة. إضافة إلى تكوين أكثر من 7000 شاب عبر مختلف ولايات الوطن.

Ooredoo تواصل إطلاق العديد من المبادرات

كما تواصل مؤسسة Ooredoo إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار، من بينها تنظيم مسابقات ريادية. مثل “مشروعي” المخصّصة لريادة الأعمال النسوية. والتي بلغت طبعتها الثالثة، في تجسيدٍ واضح لالتزام الشركة. بدعم جيل جديد من رواد الأعمال الشاملين والمستدامين.

ومن خلال دعمها المتواصل لهذه المبادرات، تؤكد Ooredoo من جديد دورها كشريك فاعل ومؤمن بقدرات الشباب الجزائري. مكرّسة بذلك رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تشجيع المواهب الناشئة، وتحفيز الإبداع. والمساهمة في تجسيد مشاريع مبتكرة تحمل آفاقًا واعدة لمستقبل البلاد.