Ooredoo تسلم 20 سيارة للفائزين بمسابقة “كويز 20 سنة”

نظمت Ooredoo حفل تسليم الجوائز للفائزين بمسابقة ” كويز 20 سنة ” وذلك بمقرها بأولاد فايت.

تم خلال هذا الحدث تسليم مفاتيح 20 سيارة من طراز “فيات 500” كمكافأة على تفوقهم في هذه المسابقة الاحتفالية. وبذلك غادر الفائزون بعد انتهاء الحفل على متن سياراتهم الجديدة.

من خلال هذه المسابقة التي انطلقت من 17 نوفمبر 2024 الى غاية 25 جانفي 2025، أرادتOoredooأن تشكر زبائنهابإتاحتهم فرصة الفوز بـ 20 سيارة والمشاركة عن طريق تعبئة رصيدلا يقل عن 100 دينار جزائري وإدخال الرمز *523#.

حيث ساهمت كل إجابة صحيحة وكل تعبئة رصيد إضافي في زيادة نقاط المشاركين، مما خلق جوًا وديًا ومليئًا بالتحديات.

يشهد هذا الحدث مرة أخرى على عزم Ooredooفي وضع تجربة الزبائن في صميم استراتيجيتها، بتقديم قيمة مضافة حقيقية ومستمرة لهم. كانت هذه المسابقة الفريدة فرصة للاحتفال بنجاح عقدَين من الزمن، كما أكدت على أهمية الابتكار والقرب في العلاقة بين Ooredooوزبائنها.