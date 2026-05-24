Ooredoo تشارك في إحیاء الیوم الوطني للكشافة الإسلامیة الجزائریة

أحيت Ooredoo اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية، المصادف لـ27 ماي من كل سنة، من خلال مرافقة فعاليات الاحتفال المخلّد للذكرى الـ85 لاستشهاد الشهيد محمد بوراس، مؤسس الحركة الكشفية الجزائرية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم المبادرات ذات البعد التربوي والوطني.

وجرت مراسم إحياء هذه المناسبة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بحضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات رسمية وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية. عبد الرحمان حمزاوي، وممثلين عن مؤسسة Ooredoo. يتقدمهم مدير الشؤون المؤسساتية والعلاقات مع الصحافة والمسؤولية المجتمعية رمضان جزائري.

وشكل الحدث فرصة للإشادة بالدور الهام الذي تضطلع به الحركة الكشفية عبر مختلف ولايات الوطن. من خلال ترسيخ قيم الانضباط وروح المسؤولية وحب الوطن لدى الشباب. وهي المبادئ التي قامت عليها الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ تأسيسها.

كما تم خلال المناسبة تكريم Ooredoo بشهادة تقديرية من طرف الكشافة الإسلامية الجزائرية. عرفاناً بمساهمتها الفعالة والمتواصلة في دعم المبادرات والأعمال المواطنة. وتجسيدها لشراكة قائمة على ترسيخ قيم التضامن والمواطنة وخدمة المجتمع.

ويُذكر أنه منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين Ooredoo والكشافة الإسلامية الجزائرية. تم إطلاق العديد من المبادرات التضامنية المشتركة. من بينها توزيع حقائب مدرسية لفائدة الأطفال المنحدرين من العائلات المعوزة بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026. وتنظيم عمليات تضامنية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب زيارة الأطفال المرضى بالمستشفيات بمناسبة عيد الفطر.

كما شاركت المؤسسة بفعالية في المنتدى العربي لرواد الكشافة والمرشدات. الذي احتضنته الجزائر خلال شهر ماي 2025، في خطوة تعكس حرصها على دعم الأنشطة الشبانية والمبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

ومن خلال دعمها لهذا الحدث، تؤكد Ooredoo التزامها الدائم بمرافقة الشباب الجزائري. والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

