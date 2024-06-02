Ooredoo تشارك في الصالون الوطني للتشغيل

رافقت Ooredoo كراعٍ رسمي، الطبعة الـ 18 من الصالون الوطني للتشغيل، التكوين والمقاولاتية “ALGERIA JOB SUMMIT”، الذي تجري فعالياته من 29 إلى 31 ماي 2024 بقصر الثقافة بالعاصمة.

ويعتبر هذا الصالون، الذي جمع أكثر من مائة مؤسسة من كافة القطاعات، بمثابة فضاء للتبادل بين الباحثين عن فرص عمل والمؤسسات التي تبحث عن المهارات والمواهب.

وسجلت Ooredoo حضورها في هذه الطبعة الـ 18 من صالون التشغيل، من خلال جناح يتكفل من خلاله فريق من إدارة الموارد البشرية مسؤولية مقابلة الباحثين عن فرص العمل. وتعزيز صورة المؤسسة بين المرشحين من خلال تسليط الضوء بشكل خاص على ثقافة المؤسسة وفرص التطوير المهني. واستقبال السير الذاتية وطلبات التكوين بالإضافة إلى الفرص التي توفرها Ooredoo لتحقيق مسار مهني ناجح ومتميز.

كما كان هذا الصالون أيضًا فرصة لمؤسسة Ooredoo للحضور في حلقات نقاش وورش عمل حول خلق فرص العمل، التوجيه، التحول المهني. ودور التكوين في تنمية الموارد البشرية، لاسيما من خلال مشاركة السيد فارس دربال - نائب مدير CMO office- لحلقة نقاش حول موضوع: “برنامج مساعدة تطور المؤسسات الناشئة”، لعرض خبرة Ooredoo في مرافقة المشاريع المبتكرة التي أنشأتها مواهب جزائرية. وكذلك توفيق ساحلي -نائب مدير أكاديمية Ooredoo- الذي قدم عرض خلال حلقة نقاش تحت عنوان” تطوير المهن أمام الذكاء الاصطناعي والرقمنة.”

ومن خلال مشاركتها في صالون التشغيل، تؤكد Ooredoo من جديد رغبتها في تعزيز سياسة الموارد البشرية لديها وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لإثبات مهاراتهم.