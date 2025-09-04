Ooredoo تشارك في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025

تشارك Ooredoo الجزائر في الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025). كراع للطبعة وبجناح خاص بها في القاعة المركزية.إذ يشكل هذا الحدث الكبير. الذي يُعقد في قصر المعارض بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، منصة كبرى لتعزيز المبادلات التجارية البينية الأفريقية ودفع عجلة التكامل الاقتصادي للقارة.

من تنظيم Afreximbank بالشراكة مع السلطات الجزائرية والاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). سيجمع هذا المعرض، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية في إفريقيا، فاعلين اقتصاديين من 75 دولة وأكثر من 2000 عارض، مع حضور متوقع لأكثر من 35000 زائر.

تؤكد مشاركة Ooredooالجزائر في هذا الحدث الاستراتيجي على رغبتها في دعم المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي. وتعزز العلاقات التجارية في جميع أنحاء أفريقيا، وتؤكد دورها كمحفز للتحول الرقمي في الجزائر.فضلاً عن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز تقنيات الجيل الجديد، ولا سيما تقنية الجيل الخامس (G5).

من خلال مرافقتها لهذا الحدث القاري. تواكب Ooredoo المؤسسات الوطنية والقارية للترويج لإفريقيا متصلة، تنافسية ومبتكرة.